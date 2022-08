L’Inde envisage d’aider le Pakistan – médias

Des discussions de haut niveau seraient en cours en Inde pour étendre l’aide humanitaire au Pakistan

Le Premier ministre indien Narendra Modi a présenté ses condoléances aux victimes des inondations meurtrières au Pakistan, qui ont tué plus de 1 000 personnes et dévasté une grande partie du pays, alors que New Delhi pourrait bientôt offrir une assistance à son voisin.

Modi s’est rendu sur Twitter lundi pour commenter la catastrophe naturelle, affirmant qu’il était “Attristé de voir la dévastation causée par les inondations au Pakistan.”

“Nous adressons nos sincères condoléances aux familles des victimes, aux blessés et à tous ceux qui sont touchés par cette calamité naturelle et espérons un retour rapide à la normale”, a ajouté le PM.

Attristé de voir la dévastation causée par les inondations au Pakistan. Nous adressons nos sincères condoléances aux familles des victimes, aux blessés et à toutes les personnes touchées par cette calamité naturelle et espérons un retour rapide à la normale. — Narendra Modi (@narendramodi) 29 août 2022

Selon des sources citées par l’Indian Express, le gouvernement de Modi réfléchit maintenant à l’opportunité d’autoriser l’aide humanitaire au Pakistan pour aider à faire face aux conséquences des inondations, qui ont tué plus de 1 100 personnes selon le dernier décompte. Bien que le point de vente ait déclaré qu’aucune décision finale n’avait été prise, il a noté que “hauts fonctionnaires” discutent d’un possible déménagement.

S’il est approuvé, il s’agirait du premier cycle d’aide humanitaire au Pakistan depuis l’entrée en fonction de Modi en 2014, bien que les gouvernements précédents aient offert une assistance lors de catastrophes naturelles passées, telles que des inondations en 2010 et un tremblement de terre en 2005.

Lire la suite Un tiers du Pakistan sous l’eau – officiel

Bien qu’Islamabad n’ait pas encore commenté l’aide potentielle de l’Inde, le ministre pakistanais des Finances, Miftah Ismail, a récemment déclaré que le gouvernement “Envisagez d’importer des légumes et d’autres produits comestibles d’Inde.” Le Pakistan avait précédemment rompu ses relations commerciales avec l’Inde, son rival de longue date, en raison d’un différend concernant les régions indiennes à majorité musulmane du Jammu-et-Cachemire, ne faisant qu’une poignée d’exceptions depuis 2019.

Les inondations au Pakistan ont été causées par une saison de mousson anormalement forte, entraînant des pluies torrentielles qui ont laissé de vastes étendues de terre sous l’eau. Près d’un million de maisons ont été endommagées en conséquence, le ministre pakistanais du climat affirmant que les inondations ont créé une crise de “des proportions inimaginables”.