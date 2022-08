L’Inde entre en demi-finale après sa victoire 3-2 contre le Canada

L’équipe indienne de hockey féminin a survécu à des moments anxieux avant de battre le Canada, moins bien classé, 3-2 dans son match incontournable du groupe A pour se qualifier pour les demi-finales des Jeux du Commonwealth ici mercredi.

Les Indiens ont semblé contrôler le match jusqu’à la 22e minute, après avoir pris une avance de 2-0 sur leur adversaire numéro 15 mondial grâce à des buts de Salima Tete (3e minute) et Navneet Kaur (22e).

GTC 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS

Mais les Canadiennes ont ensuite réalisé une performance au cœur de lion pour égaliser les scores grâce aux buts de Brienne Stairs (23e) et Hannah Haughn (39e).

L’Angleterre étant déjà assurée d’une place en demi-finale de la poule avec une victoire 3-1 contre l’Inde mardi, c’était un match à faire ou à mourir pour l’équipe dirigée par Savita Punia, le Canada n’ayant besoin que d’un match nul pour progresser comme ils l’avaient fait. une meilleure différence de buts.

Verrouillées 2-2, les filles de Janneke Schopman ont répondu avec brio quand Lalremsiami a marqué sur un rebond, après un corner de pénalité à la 51e minute.

Les Indiens se sont montrés agressifs au premier quart et ont dominé les débats dès le début.

L’intention offensive de l’Inde a porté ses fruits dès la troisième minute du match lorsque Salima a marqué sur un rebond sur un corner de pénalité.

Deux minutes plus tard, Lalremsiami a raté une belle occasion de doubler l’avance, son tir passant au-dessus du poteau de but canadien.

À quelques secondes du premier quart-temps, Sangita Kumari a montré de grandes compétences pour porter le ballon depuis la ligne de fond et créer une belle occasion pour l’Inde, qui a été sauvée par le gardien canadien Rowan Harris.

Les Canadiens ont montré plus d’intention au deuxième quart et ont réussi à mettre la défense indienne sous pression à quelques reprises.

Mais c’est l’Inde qui a doublé son avance, à la 22e minute, grâce à Navneet Kaur, qui a tiré dans un but ouvert après avoir reçu une passe de Lalremsiami.

Une minute plus tard, le Canada a obtenu un coin de pénalité et réduit l’écart grâce à Stairs.

À la 39e minute, le Canada a obtenu un autre coin de pénalité et Haughn a égalisé pour son équipe.

Alors qu’il restait quelques secondes au troisième quart, le Canada a obtenu deux autres coins de pénalité, mais l’Inde a défendu en nombre.

Face à l’élimination, Monika a failli donner à l’Inde le but dont elle avait tant besoin à la 47e minute, mais a été refusée par le gardien canadien Harris.

Deux minutes plus tard, Neha Goyal a poussé à bout portant mais le but a été refusé car le ballon a touché le bâton arrière de Salima.

Les Indiens ont maintenu la pression et obtenu un coin de pénalité à la 51e minute, et cette fois, Lalremsiami a profité d’une mêlée à la bouche du but après que le tir de Gurjit Kaur ait été arrêté par la défense canadienne.

À deux minutes du coup de sifflet, l’Inde a obtenu un autre corner de pénalité mais n’a pas réussi à l’utiliser.

Les Indiens ont gardé leur défense en forme pour le reste du match pour remporter la victoire la plus importante.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici