L’Inde entame sa campagne de coupe intercontinentale avec une victoire 2-0 sur la Mongolie

Une Inde dominante a marqué deux buts rapides en première mi-temps pour battre la Mongolie, moins bien classée, 2-0 et commencer sa campagne de Coupe Intercontinentale sur une note gagnante ici vendredi.

Sahal Abdul Samad et Lallianzuala Chhangte ont marqué respectivement à la deuxième et à la 14e minute alors que les Indiens classés 101e sont sortis victorieux de leurs adversaires classés 183e au monde, au stade Kalinga dans des conditions chaudes et humides.

L’Inde, championne de l’édition 2018, a dominé le match en grande partie, attaquant et créant des occasions tandis que les Mongols devaient défendre leur citadelle. L’équipe locale avait 65% de possession de balle dans le match.

Le seul élément inquiétant pour l’entraîneur-chef Igor Stimac était l’incapacité de ses attaquants à trouver le filet adverse à de nombreuses reprises en seconde période.

Le capitaine et talisman Chhetri a eu une journée relativement calme car il a joué plus profondément que d’habitude et a été remplacé par Rahim Ali à la 71e minute. Lalengmawia Ralte n’était pas non plus à la hauteur et il a été remplacé par Jeakson Singh.

L’Inde a pris un départ rapide et menait 2-0 en 15 minutes grâce à des frappes de Sahal et Chhangte.

Le milieu de terrain Anirudh Thapa s’est retrouvé en clair sur le flanc droit à la deuxième minute et il en a ramené un au milieu de la surface de réparation. Le gardien mongol a mis la main dessus mais Sahal était là pour tirer à la maison avec un bas du pied gauche.

Il y a eu une brève période où les Mongols ont essayé de se calmer, gardant le ballon pour eux, mais les Blue Tigers étaient à l’affût et ont rapidement marqué sur un corner.

Thapa a été impliqué une fois de plus lors de son corner à la 14e minute et la tête de Sandesh Jhinghan a rebondi sur un défenseur mongol sur la ligne de but et Chhangte était en main pour pousser le ballon dans le filet.

Trois minutes plus tard, Udanta Singh a récupéré le ballon du capitaine Chhetri à l’intérieur de la surface mongole et il semble avoir été trébuché par un défenseur. Les Indiens ont crié pour un penalty mais l’arbitre n’en a rien eu.

La Mongolie a également eu sa propre demande de penalty à la 37e minute lorsque son milieu de terrain Baljinnyam Batmunkh a été victime d’un tacle glissé par derrière d’Anwar Ali, mais l’arbitre a rejeté la demande de l’équipe visiteuse.

L’Inde était clairement l’équipe dominante en première mi-temps avec 53% de possession de balle et sept tirs au but adverse dont trois cadrés.

La domination des locaux s’est poursuivie en seconde période mais ils ont eu du mal à briser la défense mongole. La défense mongole a fait mieux dans les 45 secondes que dans les premières, car elle a amené plus d’hommes pour empêcher les Indiens de marquer.

Udanta a eu une course claire à l’intérieur de la surface de réparation mongole à la 55e minute après un film de Sahal, mais il n’a pas réussi à retenir son tir. Udanta et Sahal ont été remplacés par Rohit Kumar et Naorem Mahesh à l’heure de jeu en quête de buts.

L’introduction de jambes fraîches a entraîné une rafale de tirs vers le but mongol, mais sans succès. Rohit a failli marquer à la 83e minute, mais sa tête sur un corner de Thapa a touché le gardien mongoien du bout des doigts et a ricoché sur les boiseries.

Juste avant le début du match, les deux équipes ont observé une minute de silence pour rendre hommage aux victimes de la tragédie ferroviaire d’Odisha.

L’Inde affrontera le Vanuatu lors de son deuxième match de championnat à la ronde lundi.

