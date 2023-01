L’Inde entame la poursuite du titre avec un triomphe 2-0 contre l’Espagne

L’équipe indienne de hockey a commencé sa campagne de Coupe du monde de hockey masculin FIH 2023 avec une impressionnante victoire 2-0 contre l’Espagne 2-0 lors de son match d’ouverture de la poule D du tournoi au stade de hockey Birsa Munda vendredi.

Amit Rohidas (13 ′) a marqué le premier but de l’Inde au premier quart tandis que Hardik Singh (27 ′) a marqué le deuxième but de l’Inde. Cette victoire place l’Inde à la deuxième place du classement de la poule D derrière l’Angleterre, qui a battu le Pays de Galles 5-0 dans l’autre match de la poule plus tôt dans la journée.

Les deux équipes ont commencé le match sur un pied d’égalité et les 10 premières minutes se sont succédées avec les deux équipes dominant les phases du match. Cependant, les dernières minutes du premier quart-temps ont vu l’Inde prendre le contrôle et capitaliser avec un premier but très important.

Après que le tir du capitaine Harmanpreet Singh ait été bloqué par la défense espagnole, Amit Rohidas s’est accroché au ballon perdu et a passé son tir devant un Adrian Rafi impuissant dans le but espagnol pour marquer le premier but de l’Inde lors de la Coupe du monde de hockey 2023.

C’était aussi le 200e but de l’Inde dans le tournoi. Seuls l’Australie, les Pays-Bas et le Pakistan ont marqué plus.

A LIRE AUSSI| Coupe du monde FIH 2023 : l’Australie bat la France 8-0 au stade Kalinga

L’Espagne a intensifié ses intentions offensives pour essayer de rétablir la parité, mais le gardien indien Krishan Bahadur Pathak a réussi des arrêts fantastiques pour garder l’avance de l’Inde intacte. L’Inde s’est également créée des opportunités et a trouvé un deuxième but sur une contre-attaque.

Hardik Singh a cassé le rythme et a montré de superbes compétences en trois dimensions pour passer devant quatre défenseurs. Sa tentative de but sous un angle serré a dévié un défenseur espagnol et fait onduler le filet. L’Inde a pris l’avantage 2-0 à la mi-temps.

Peu de temps après le redémarrage, Akashdeep Singh a remporté un coup de pénalité pour l’Inde, mais le tir de Harmanpreet a été presque étouffé sur la ligne par Adrian Rafi. L’Inde a failli marquer un troisième but à plusieurs reprises au troisième quart, y compris de deux PC Harmanpreet, mais le score est resté 2-0 avant le dernier quart.

L’Inde a reçu un coup au début du dernier quart après qu’Abhishek ait reçu un carton jaune. La suspension de 10 minutes a réduit l’Inde à 10 hommes et a laissé une certaine marge de manœuvre à l’Espagne.

Cependant, l’équipe indienne s’est défendue avec diligence pour voir le match se terminer. L’Inde affrontera l’Angleterre dimanche prochain.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)