L’Inde entame la campagne de la Coupe des nations contre le Chili avec un œil sur la Pro League

L’équipe indienne de hockey féminin dirigée par Savita Punia aura un œil sur la qualification de la Hockey Pro League alors que l’équipe entame sa campagne contre le Chili lors de la Coupe des nations à Valence dimanche.

Le tournoi à huit équipes introduit un système de promotion-relégation, où les championnes seront promues dans la Pro League féminine de hockey FIH 2023-24, un tournoi clé avant les prochains Jeux asiatiques l’année prochaine et les Jeux olympiques de Paris 2024.

« Il sera crucial pour nous de commencer sur une note gagnante. C’est un tournoi important pour nous et bien commencer nous aidera à prendre le bon élan”, a déclaré Savita, qui a reçu le titre de gardienne de but féminine de l’année de la FIH pour 2021-22.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

L’Inde est regroupée dans la poule B avec le Chili, le Japon et l’Afrique du Sud. Les autres équipes en lice sont l’Irlande, l’Italie, la Corée et l’Espagne, qui sont regroupées dans la poule A.

«Chaque match de ce tournoi sera disputé avec acharnement, car chaque équipe voudrait se qualifier pour la FIH Hockey Pro League.

“Nous ne pouvons prendre aucune équipe à la légère et comme je l’ai dit, l’accent sera mis sur nous-mêmes et sur le processus que nous avons pratiqué”, a déclaré Savita.

Forte de la confiance d’un bon spectacle au CWG, où l’équipe a remporté une médaille de bronze, l’Inde tentera de commencer sa campagne par une victoire. L’Inde a disputé quatre matches d’entraînement – trois contre l’Espagne et un contre l’Irlande – dans le cadre de la préparation du tournoi.

« Notre concentration sera sur nous-mêmes et nous assurerons que nous jouons à notre potentiel. Lors du match contre l’Irlande, nous avons eu des buts de Beauty Dungdung, Neha, Gurjit, Sangita et Navneet. C’est toujours bon signe d’avoir des buteurs différents et cela montre la variété que nous apportons dans notre attaque”, a-t-elle ajouté.

Lors de leur deuxième match de la poule B, le 12 décembre, l’Inde affrontera son ennemi asiatique, le Japon, contre qui elle a perdu la finale des Jeux asiatiques de 2018.

Lors de leur dernier match de championnat le 14 décembre, ils affronteront l’Afrique du Sud tandis que les matchs à élimination directe se joueront les 16 et 17 décembre.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici