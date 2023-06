L’Inde enregistre une victoire 2-1 contre la Malaisie

L’équipe indienne de hockey féminin junior est revenue par derrière pour vaincre la Malaisie 2-1 lors de son deuxième match de la Coupe d’Asie junior féminine 2023 à Kakamigahara, préfecture de Gifu, au Japon, lundi.

Après que Dian Nazeri (6 ′) ait marqué un but pour la Malaisie, Mumtaz Khan (10 ′) et Deepika (26 ′) ont marqué un but chacun pour aider l’Inde à gagner le match et à rester en tête de la poule A.

Alors que la Malaisie se concentrait sur le maintien du ballon, l’Inde était à l’attaque dès le départ et cela les a aidés à gagner quelques corners de pénalité au début du match, mais n’a pas pu en tirer parti. La Malaisie est passée à la contre-attaque quelques minutes après le début du match, et cela a payé immédiatement puisque Dian Nazeri (6 ′), qui se tenait sans marque dans le D, a marqué un panier pour donner l’avantage à son équipe. Cependant, quelques minutes plus tard, l’Inde a rebondi dans le match alors que Mumtaz Khan (10 ′) a marqué un but égalisateur sur un corner de pénalité alors que le premier quart se terminait sur le score à égalité 1-1.

Désespérée de prendre les devants, l’Inde est sortie en force au deuxième quart et le plan a fonctionné puisque Deepika (26 ′) a remporté un coup de pénalité et l’a facilement converti pour mettre son équipe devant. Notamment, l’équipe indienne a continué à attaquer dans sa tentative d’étendre l’avance, mais le deuxième quart n’a plus vu de buts alors que l’Inde entrait dans la pause de la mi-temps avec une avance de 2-1.

Le troisième quart-temps a commencé de la même manière que le deuxième alors que l’Inde continuait de dominer le jeu en gardant la possession du ballon et en troublant rigoureusement la défense malaisienne. Cependant, ni l’Inde ni la Malaisie n’ont pu trouver le fond du filet au troisième quart-temps, et cela s’est terminé sans but avec l’Inde détenant une avance de 2-1.

Soucieuse de conserver son avantage, l’Inde s’est concentrée sur la possession du ballon au quatrième quart, tandis que la Malaisie a haussé son jeu afin de trouver l’égalisation. Cependant, les joueurs indiens ont commencé à jouer un peu plus agressivement pour s’assurer que la Malaisie passe la plupart de son temps en défense plutôt qu’en attaque et la stratégie a porté ses fruits puisque le match passionnant s’est terminé 2-1 en faveur de l’Inde.

L’Inde jouera ensuite contre la Corée lors de son troisième match de la poule A le 6 juin.

