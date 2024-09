L’Inde enregistre son premier cas suspect de MPOX, un patient de sexe masculin en isolement | Actualités sur la santé

Le ministère indien de la Santé a annoncé avoir enregistré un cas suspect de mpox chez un homme qui a récemment voyagé depuis un pays touché par une épidémie du virus.

Le jeune patient a été isolé dans un hôpital et se trouve dans un état stable, a indiqué le ministère dans un communiqué dimanche, ajoutant que la nation la plus peuplée du monde avait mis en place des « mesures robustes ».

« Le cas est géré conformément aux protocoles établis et la recherche des contacts est en cours pour identifier les sources potentielles et évaluer l’impact dans le pays », a ajouté le ministère de la Santé.

Le ministère n’a pas précisé quelle souche du virus MPOX le patient pourrait avoir, mais des tests étaient en cours pour confirmer l’infection.

La variété clade 1b du mpox a suscité une inquiétude mondiale car elle semble se propager plus facilement par contact étroit de routine.

Un cas de cette variante a été confirmé la semaine dernière en Suède et est lié à une épidémie croissante en Afrique. L’Inde a détecté 30 cas d’une souche plus ancienne, connue sous le nom de clade 2, entre 2022 et mars 2024.

Autrefois appelé variole du singe, le virus a été découvert en 1958 au Danemark, chez des singes détenus à des fins de recherche. Il a été détecté pour la première fois chez l’homme en 1970. Il est causé par un virus transmis à l’homme par des animaux infectés, mais peut également se transmettre d’homme à homme par contact physique étroit.

Généralement bénigne, elle est mortelle dans de rares cas. Elle provoque des symptômes pseudo-grippaux et des lésions remplies de pus sur le corps.

L’année dernière, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a changé le nom de la variole du singe en mpox, estimant que le nom de la maladie semblait « raciste ». Le mois dernier, l’organisme mondial de santé a déclaré que l’épidémie constituait une urgence de santé publique de portée internationale après l’identification du nouveau variant.

Mais l’OMS a ajouté que l’épidémie de mpox n’est pas un autre COVID-19.

Selon l’OMS, plus de 17 500 cas de mpox et 629 décès ont été recensés en République démocratique du Congo (RDC) depuis le début de l’année. Les deux souches – clade 1b et clade 1a – sont présentes dans le pays.

La RDC a reçu son premier lot de vaccins mpox, qui, selon les autorités sanitaires, contribueront à freiner une épidémie qui a incité les Nations Unies à déclarer une urgence de santé publique mondiale.

Le virus a également été détecté au Pakistan, aux Philippines et en Thaïlande.