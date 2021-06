L’Inde enregistre pour la première fois moins de 1 000 décès de coronavirus au milieu de la deuxième vague de Covid-19

Quelque 46 148 nouvelles infections à coronavirus et 979 décès avaient été enregistrés lundi, ce dernier représentant le chiffre le plus bas enregistré dans le pays ces dernières semaines, après avoir été touché par une nouvelle vague majeure d’infections. La vague a commencé fin mars, a grimpé en flèche en avril et a culminé début mai, avec de nouvelles infections quotidiennes à ce stade dépassant la barre des 400 000.

L’afflux massif de patients a mis à rude épreuve le système de santé, les hôpitaux manquant d’espace et manquant de l’oxygène nécessaire pour traiter les cas critiques. Cependant, la situation a montré des signes récents d’amélioration, après que New Delhi a introduit des blocages localisés et intensifié ses efforts de vaccination.

« La campagne de vaccination de l’Inde continue de prendre de l’ampleur ! Félicitations à tous ceux qui conduisent cet effort. Notre engagement reste [to delivering] vaccins pour tous, gratuit pour tous », Le Premier ministre indien Narendra Modi a tweeté lundi.

Jusqu’à présent, l’Inde a administré plus de 323 millions de doses de divers vaccins, dépassant légèrement les États-Unis dans cet aspect, selon le ministère de la Santé. Pourtant, il compte plus de 1,3 milliard d’habitants, contre 328 millions aux États-Unis, ce qui signifie que le pourcentage de citoyens vaccinés est en réalité plusieurs fois inférieur.

Le décompte historique des infections à Covid-19 dans le pays s’élève désormais à 30,27 millions, avec près de 400 000 personnes ayant succombé à la maladie. La vague récente a également rapproché les chiffres de l’Inde de ceux des États-Unis dans cet aspect. Les États-Unis restent le «leader» mondial du coronavirus en termes de chiffres absolus, avec plus de 33,6 millions de cas enregistrés et plus de 600 000 personnes décédées.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !