L’Inde enregistre la meilleure finition de tous les temps avec 10 médailles

Le médaillé paralympique Singhraj Adhana a remporté deux médailles d’or lors de la dernière journée alors que l’Inde a produit sa meilleure performance de tous les temps à la Coupe du monde de para-tir, terminant avec 10 médailles ici.

Les deux médailles de Singhraj ont propulsé l’Inde au sommet du tableau des médailles, sa meilleure performance depuis sa première participation à la compétition en 2017. Au total, l’Inde a remporté six médailles d’or, trois d’argent et une de bronze.

La France (11) et l’Ukraine (15) ont pris la deuxième et la troisième place, après avoir remporté respectivement 4 et 3 médailles d’or.

Le dernier jour de l’événement, le médaillé d’argent paralympique de Tokyo Singhraj, qui s’était initialement qualifié à la quatrième place, a poursuivi ses tirs réguliers pour marquer 224,1 points et a finalement décroché la médaille d’or.

L’Ukrainien Oleksiy Denisiuk s’est contenté de l’argent avec 216,2 points, tandis que le Coréen Jeongdu Jo a décroché le bronze avec 193,9 points.

Avant l’épreuve individuelle, Singhraj a fait équipe avec ses compatriotes Deepender Singh et Manish Narwal pour remporter la médaille d’or par équipe.

La médaille d’or individuelle était également la première de Singhraj dans l’épreuve P4 après plusieurs médailles d’argent et de bronze.

« Je suis très heureux d’enfin remporter une médaille d’or dans cette épreuve. Je voulais le gagner à Châteauroux 2022 en France mais j’ai eu quelques pépins techniques. Je suis heureux d’avoir pu exécuter mes plans à Munich », a déclaré Singhraj dans un communiqué.

“Je tiens à remercier mes entraîneurs pour le succès.”

Plus tôt, l’Inde a commencé sa campagne de Coupe du monde de para-tir sur une note brillante avec Rahul Jakhar décrochant l’or dans l’épreuve P3-Mixed 25m Pistol SH1.

Jakhar a également combiné avec Singhraj et Nihal pour remporter la médaille d’or par équipe avec un total de 1695-36x devant la Corée et la République tchèque.

Les tireurs Manish Narwal et Rubina Francis ont enchaîné avec une autre médaille d’or dans l’épreuve P6 – Mixed Team 10m Air SH1 Pistol.

L’équipe indienne de para-tir sera ensuite en action lors des championnats du monde en novembre qui se tiendront à Al Ain, aux Émirats arabes unis.

