L’Inde enregistre des infections élevées; La France soutient la part des vaccins

L’Inde a enregistré jeudi un sommet d’une journée dans les nouveaux cas de coronavirus. Le pays assiégé a enregistré 400 000 cas en une seule journée, un nouveau record mondial et le nombre quotidien de décès le plus élevé de tous les pays en dehors des États-Unis avec 3 980 décès.

Le pape François dit qu’il pense en particulier à tous ceux qui ont perdu des êtres chers en Inde et prie pour «la persévérance, la force et la paix» pour les travailleurs des hôpitaux, les ambulanciers et les autres soignants des malades.

Également dans l’actualité:

► Le Premier ministre australien a déclaré vendredi qu’une interdiction de voyager en Inde se terminerait par trois vols affrétés par le gouvernement pour rapatrier les Australiens d’ici la fin du mois de mai.

►Le président français Emmanuel Macron se joint à l’administration Biden pour dire qu’il soutient le partage de la technologie derrière les vaccins COVID-19, mais a déclaré que la priorité immédiate est que les pays plus riches donnent plus de doses aux pays plus pauvres.

► Le Kansas a demandé moins de 9% de son allocation fédérale de doses de vaccin COVID-19 pour cette semaine, alors que les législateurs des États républicains tentent de relancer les propositions visant à interdire les passeports vaccinaux du gouvernement et à rétablir les limites de traçage des contacts étroits des personnes exposées au virus.

►L’analyse initiale des tests de phase 2/3 du vaccin de Moderna chez les adolescents de 12 à 17 ans a montré une efficacité du vaccin de 96%, selon la société. Le vaccin a été « généralement bien toléré » et aucun problème de sécurité sérieux n’a été identifié jusqu’à présent, a déclaré la société.

►Le véritable nombre de morts du COVID-19 à travers le pays est probablement supérieur à 900000, plus de 50% plus élevé que les chiffres les plus couramment utilisés, selon une nouvelle analyse de l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de l’Université de Washington Ecole de Médecine.

📈 Les chiffres d’aujourd’hui: les États-Unis comptent près de 32,6 millions de cas confirmés de coronavirus et 580000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 155,65 millions de cas et 3,25 millions de décès. Plus de 324,6 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et près de 251,9 millions ont été administrées, selon le CDC. Près de 109 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés.

📘 Ce que nous lisons: Jennifer Price se dit que ce n’est pas son mari qui s’est suicidé dans l’une de leurs fermes le matin du 28 février. Elle pense qu’il a été repris par ce que certains professionnels de la santé appellent la «psychose COVID».

Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Pfizer et BioNTech vaccineront les Olympiens d’été

Les jeux troublés de Tokyo pourraient être stimulés par le vaccin Pfizer-BioNTech.

Les entreprises ont annoncé jeudi qu’elles feraient don de vaccins COVID-19 aux athlètes et aux officiels impliqués dans les Jeux olympiques et paralympiques de cet été au Japon.

La livraison des doses initiales devrait commencer à la fin du mois de mai afin de garantir que les athlètes et le personnel participants reçoivent une deuxième dose avant leur arrivée à Tokyo. Les Jeux olympiques d’été devraient débuter le 23 juillet. Les Jeux paralympiques commenceront environ un mois plus tard. Les Jeux étaient prévus pour l’été dernier mais ont été reportés d’un an en raison de la pandémie.

« Le retour des Jeux Olympiques et Paralympiques représente un moment monumental d’unité et de paix dans le monde après une année éprouvante d’isolement et de dévastation », a déclaré le PDG de Pfizer Albert Bourla dans un communiqué. « Nous sommes fiers de jouer un rôle dans la fourniture de vaccins aux athlètes. et les délégations olympiques nationales. »

Même si les spectateurs internationaux ne seront pas autorisés aux Jeux olympiques en raison de la pandémie, la grande majorité du public japonais continue de s’opposer à la tenue des Jeux de Tokyo en juillet pour des raisons de santé.

Une pétition en ligne appelant à leur annulation a recueilli des dizaines de milliers de signatures en quelques jours. Tokyo, Osaka et plusieurs autres régions sont en état d’urgence avec une augmentation des infections à coronavirus. Le titre en anglais de la pétition se lit comme suit: «Annulez les Jeux olympiques de Tokyo pour protéger nos vies.»

La tribu Blackfeet partage le vaccin avec des proches et des voisins au Canada

Par une journée nuageuse de printemps, des centaines de personnes se sont alignées dans leurs voitures du côté canadien du passage frontalier qui sépare l’Alberta du Montana. Ils avaient conduit pendant des heures et campé dans leurs véhicules dans l’espoir de recevoir le produit le plus populaire de la saison – un vaccin COVID-19 – d’une tribu amérindienne qui distribuait ses excès de doses.

La tribu des Pieds-Noirs, dans le nord du Montana, a fourni environ 1 000 vaccins excédentaires le mois dernier à ses parents des Premières Nations et à d’autres personnes de l’autre côté de la frontière, ce qui illustre la disparité de vitesse à laquelle les États-Unis et le Canada distribuent les doses. Alors que plus de 30% des adultes aux États-Unis sont entièrement vaccinés, au Canada, ce chiffre est d’environ 3%.

Plus de 95% des quelque 10000 résidents de la réserve Blackfeet qui sont éligibles au vaccin sont entièrement vaccinés, après que l’État a donné la priorité aux communautés amérindiennes – parmi les populations américaines les plus vulnérables – aux premiers stades de sa campagne de vaccination.

La tribu a reçu des allocations de vaccins à la fois du département de la santé du Montana et du service de santé indien fédéral, laissant certaines doses inutilisées. Avec une date d’expiration approchant rapidement, il s’est tourné vers d’autres nations de la Confédération des Pieds-Noirs, qui comprend les Pieds-Noirs et trois tribus du sud de l’Alberta qui partagent une langue et une culture.

«L’idée était de rejoindre nos frères et sœurs qui vivent au Canada», a déclaré Robert DesRosier, directeur des services d’urgence de la tribu des Blackfeet. «Et puis la question s’est posée – que se passerait-il si un membre non tribal voulait un vaccin? Eh bien, il s’agit de sauver des vies. Nous n’allons rejeter personne. »

Contribuant: The Associated Press.