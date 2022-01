L’Inde enquête sur l’immigration clandestine après la tragédie de la frontière canadienne

La police indienne a arrêté six personnes dans le cadre d’une opération de répression de l’immigration clandestine après que quatre Indiens ont été retrouvés morts de froid près de la frontière entre les États-Unis et le Canada la semaine dernière, ont annoncé jeudi des responsables.

Le même jour, le haut-commissariat de l’Inde à Ottawa, la capitale canadienne, a confirmé l’identité des personnes décédées : Jagdish Baldevbhai Patel, 39 ans, Vaishaliben Jagdishkumar Patel, 37 ans, Vihangi Jagdishkumar Patel, 11 ans et 3- Dharmik Jagdishkumar Patel, âgé d’un an.

Leur famille a été informée, a déclaré le Haut-commissariat dans un communiqué, soulignant la nécessité « de veiller à ce que la migration et la mobilité soient rendues sûres et légales et que de telles tragédies ne se reproduisent pas ».

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déclaré croire que la famille est arrivée au Canada le 12 janvier, est arrivée à Toronto et s’est rendue à Emerson, au Manitoba, vers le 18 janvier. Aucun véhicule n’a été abandonné près de la frontière, suggérant que quelqu’un les a déposés. et à gauche, a déclaré l’officier des opérations criminelles Rob Hill.

Les six personnes détenues par la police indienne dirigeaient une entreprise de voyages et de tourisme dans l’État occidental du Gujarat, a déclaré le responsable de la police AK Jhala dans la capitale de l’État, Gandhinagar.

« Nous essayons maintenant d’attraper les trafiquants d’êtres humains qui ont réussi à envoyer cette famille et d’autres à l’étranger via des canaux illégaux », a-t-il ajouté.

Les autorités américaines ont accusé un homme de Floride, Steve Shand, de trafic d’êtres humains après que les quatre ont été retrouvés morts au Manitoba, à quelques mètres au nord de la frontière avec le Minnesota. Un tribunal américain a accordé à Shand une libération conditionnelle lundi.

Les quatre faisaient partie des quatre familles du même village qui s’étaient rendues à la frontière ce mois-ci.

Les responsables ont déclaré qu’ils avaient été séparés du groupe de 18 personnes et qu’ils avaient probablement été pris dans un blizzard, ce qui a entraîné une tragédie que le Premier ministre canadien Justin Trudeau a qualifiée d' »époustouflante ».

La situation n’a été révélée que lorsque les autorités américaines ont intercepté le groupe et ont trouvé l’un d’eux portant un sac à dos avec des fournitures pour bébés, bien qu’il n’y ait aucun bébé parmi eux.

« Le lien avec la traite des êtres humains est profond, impliquant souvent aussi des politiciens locaux », a déclaré le responsable de la police, Jhala, ajoutant que les gens vendent même leurs terres et leurs maisons pour financer leurs efforts pour se rendre aux États-Unis ou au Canada.

Le Canada est une destination recherchée par les Indiens confrontés à un chômage massif chez eux.

Un responsable du ministère des Affaires étrangères à New Delhi, la capitale indienne, a déclaré que les autorités se coordonnaient avec les autorités frontalières américaines et canadiennes pour enquêter sur l’affaire d’immigration illégale.

Les traversées comme celle-ci, aux États-Unis depuis le Canada, sont relativement rares : les arrestations par les douanes et la patrouille frontalière des États-Unis de migrants essayant de traverser entre les points d’entrée le long de la frontière canado-américaine sont passées de 6 806 en 2009 à 916 en 2021.

La US Customs and Border Patrol a appréhendé 339 Indiens tentant de pénétrer aux États-Unis à la frontière nord en 2019, 129 en 2020 et 41 l’année dernière.

En revanche, la GRC a appréhendé 16 503 demandeurs d’asile traversant le nord entre les postes frontaliers en 2019.

Les sept migrants indiens que les autorités américaines ont appréhendés la semaine dernière pourraient être éligibles pour des visas s’ils coopèrent aux poursuites contre Shand, a déclaré Veena Iyer, directrice exécutive du Immigration Law Center du Minnesota.