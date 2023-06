L’Inde enquête sur la cause de l’un des pires accidents ferroviaires de l’histoire

Commentez cette histoire Commentaire

DELHI – Le Premier ministre indien devait inaugurer samedi un nouveau train à grande vitesse entre Goa dans le sud de l’Inde et la capitale financière Mumbai, dans le cadre d’une campagne de modernisation du réseau ferroviaire du pays, l’un des plus grands au monde. Mais vendredi soir, un carambolage dévastateur de trois trains dans l’est de l’Inde – l’une des pires catastrophes de transport de l’histoire du pays – a tué 275 personnes et en a blessé environ 1 000, forçant le Premier ministre Narendra Modi à annuler la cérémonie. Il a plutôt visité le site de l’accident et blessé des patients dans un hôpital voisin.

Dimanche, le gouvernement a révisé le nombre de morts de 288 à 275, après que des responsables ont déclaré que certaines victimes avaient été comptées deux fois.

La collision dans l’État indien d’Odisha, qui a jeté des voitures particulières hors des voies, a suscité un nouvel examen de la sécurité et de la viabilité du réseau ferroviaire du XIXe siècle, d’abord construit par les Britanniques. Le système, qui serpente à travers le pays sur plus de 67 000 miles, gère désormais environ 22 millions de passagers chaque jour, selon les chiffres du gouvernement.

Les responsables des chemins de fer ont déclaré dimanche que l’enquête sur la collision d’Odisha était en cours – mais que les premiers rapports indiquaient des problèmes avec les signaux de chemin de fer qui ordonnent ou avertissent les conducteurs de s’arrêter, de ralentir ou de changer de voie.

« Le rapport préliminaire a indiqué un défaut de signalisation, mais je ne ferai aucun commentaire tant que le rapport ne sera pas soumis », a déclaré Jaya Varma Sinha, membre du Conseil des chemins de fer, aux journalistes lors d’un briefing.

« Il est censé être inviolable et infaillible », a-t-elle déclaré.

Le ministre des Chemins de fer, Ashwini Vaishnaw, a également déclaré dimanche que le Conseil des chemins de fer recommandait une enquête par la principale agence d’enquête du pays. Dans l’histoire de l’Inde, deux ministres des chemins de fer ont démissionné immédiatement après des accidents de train avec un nombre de morts similaire à celui de l’accident d’Odisha.

La tragédie s’est déroulée vendredi soir lorsque le Coromandel Express, qui transportait des passagers de Howrah à Chennai sur la côte est de l’Inde, a pris la mauvaise voie et est entré en collision avec un train de marchandises près de la gare de Bahanaga Bazar à Balasore, un district d’Odisha. Peu de temps après, le Superfast Express reliant Bangalore à Howrah a percuté les deux autres trains.

Modi, qui doit faire face à des élections générales l’année prochaine, a misé gros sur la refonte des chemins de fer publics indiens. Ces dernières années, son gouvernement a rénové des gares, introduit le Vande Bharat Express, le premier service ferroviaire du pays, et a promis de lancer le premier train à grande vitesse de l’Inde d’ici 2026.

Mais certains experts ont averti que l’accent mis sur la construction de trains plus rapides et plus modernes pourrait entraîner davantage d’accidents si l’infrastructure du réseau ferroviaire n’est pas modernisée ou maintenue à un rythme similaire.

« La sécurité doit être [the] priorité absolue – pas la vitesse », a déclaré Prempal Sharma, ancien membre du Conseil des chemins de fer, l’organe exécutif chargé de superviser les chemins de fer.

Akhileshwar Sahay, un fonctionnaire des chemins de fer à la retraite qui travaille maintenant comme consultant en transport, a déclaré qu’il espère que l’accident sera une « révélation » pour le ministère des chemins de fer. « Cet accident nous donne beaucoup de messages. Le premier message est de changer les… machines, changer la main-d’œuvre, changer l’éthique de la gestion », a-t-il déclaré.

« Le maillon le plus faible des chemins de fer indiens est le manque d’orientation sur la sécurité », a-t-il déclaré. « L’Inde veut être une nation développée. Ensuite, ce chemin de fer doit être en forme. Il n’y a pas de raccourci. »

Les accidents ferroviaires ont diminué ici au fil du temps, les deux collisions les plus meurtrières ayant eu lieu dans les années 1990.

Mais ces dernières années, les déraillements ont causé la plupart des accidents ferroviaires les plus importants, selon les rapports du gouvernement. Entre avril 2017 et mars 2021, les déraillements de trains ont été responsables des trois quarts de tous les accidents ferroviaires majeurs en Inde, selon un audit gouvernemental, qui a mis en cause un manque général d’entretien des voies.

« Pour être juste, je pense que nous pourrions dépenser plus pour la sécurité », a déclaré G. Raghuram, expert en opérations ferroviaires et ancien directeur de l’Institut indien de gestion de Bangalore, ajoutant qu’il y a un conflit constant entre le désir de maintenir les trains en marche pendant gain commercial et la nécessité d’arrêter les services pour l’entretien des chemins de fer.

Raghuram a déclaré que si les nouveaux gardes aux passages à niveau et les nouvelles voitures particulières ont amélioré la sécurité, le gouvernement pourrait atténuer les blessures des passagers en modifiant l’intérieur des voitures et en se concentrant sur l’acheminement plus rapide des grosses machines sur le site de l’accident.

Sur le site de l’accident dimanche, des wagons déraillés se sont renversés alors que les autorités se précipitaient pour dégager les voies. Des corps mutilés recouverts de draps blancs gisaient en rangées dans une pièce d’une école voisine attendant d’être récupérés par les familles.

« Peut-être qu’il est nécessaire d’examiner cet événement dans une perspective plus large », a déclaré un haut responsable des chemins de fer à la retraite qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour s’exprimer librement. «De tels grands événements nous font repenser au-delà de la technique. Y a-t-il eu une défaillance ou y a-t-il eu un problème plus important que nous devons corriger quelque part dans le fonctionnement du système ? Ce sont des questions à l’échelle du système.

Pankaj Kumar Jha, un habitant de Jajpur à Odisha âgé de 36 ans qui voyageait dans l’un des trains pour le travail, a réussi à survivre sans se blesser. Il se souvient avoir vu des vidéos sur le nouveau système anti-collision du gouvernement sur les réseaux sociaux dans le passé.

« À l’époque, je supposais que le gouvernement devait l’avoir mis en œuvre sur les itinéraires de trains importants comme le Coromandel Express », se souvient Jha. « Ce n’est qu’après mon accident que j’ai découvert que ce n’était pas le cas. »