L’Inde en passe de dépasser la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde, selon l’ONU

Personnes photographiées à Bengaluru, Karnataka, Inde. Selon l’ONU, l’Inde abrite plus de 1,4 milliard d’habitants. Pierre Adams | Pierre | Getty Images

L’Inde est en passe de dépasser la Chine en tant que pays le plus peuplé de la planète l’année prochaine, selon un rapport de l’ONU publié lundi. Le rapport, de la division de la population du Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, indique que la Chine et l’Inde abritaient chacune plus de 1,4 milliard de personnes en 2022. “L’Inde devrait dépasser la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde en 2023”, a déclaré l’ONU. Le recensement du gouvernement indien pour 2011 a mis la population du pays à plus de 1,2 milliard. “La population humaine mondiale atteindra 8,0 milliards à la mi-novembre 2022 contre environ 2,5 milliards de personnes en 1950”, selon le rapport de l’ONU.

À plus long terme, l’ONU a déclaré que ses dernières projections montraient que la population mondiale pourrait atteindre environ 8,5 milliards en 2030 et 10,4 milliards en 2100. L’année dernière, l’ONU a déclaré que la “fécondité moyenne” de la population de la planète s’élevait à 2,3 naissances par femme au cours d’une vie. Cela se compare à environ 5 naissances par femme en 1950, selon le rapport de lundi. “La fécondité mondiale devrait encore baisser à 2,1 naissances par femme d’ici 2050”, a-t-il déclaré. Le rapport de l’ONU a été publié à l’occasion de la Journée mondiale de la population. Dans un communiqué, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que cette journée représentait “une occasion de célébrer notre diversité, de reconnaître notre humanité commune et de s’émerveiller devant les progrès de la santé qui ont prolongé la durée de vie et réduit considérablement les taux de mortalité maternelle et infantile”. “En même temps, c’est un rappel de notre responsabilité partagée de prendre soin de notre planète et un moment pour réfléchir sur les points où nous ne respectons toujours pas nos engagements les uns envers les autres”, a déclaré António Guterres.

