L’Inde emprisonne un militant pour le climat pour avoir soutenu les manifestations d’agriculteurs

Des militants des droits humains tiennent des photos de la militante climatique Disha Ravi alors qu’ils protestaient contre son arrestation à Bangalore, en Inde, le 15 février 2021. | Manjunath Kiran / AFP / Getty Images

Greta Thunberg a tweeté une «boîte à outils» expliquant comment soutenir les agriculteurs indiens. Maintenant, l’activiste indien qui a contribué à sa création a été arrêté.

L’arrestation de l’activiste climatique indien Disha Ravi, 22 ans, est la dernière d’une série de tactiques brutales que le gouvernement du Premier ministre indien Narendra Modi utilise pour supprimer le soutien à des milliers d’agriculteurs qui protestent depuis des mois contre les réformes agricoles.

La police de Delhi accuse Ravi d’être un «rédacteur en chef et conspirateur clé»En créant une« boîte à outils »de protestation des agriculteurs, un document largement diffusé en ligne, y compris sur Twitter par la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg. La boîte à outils contient un bref argument expliquant pourquoi les gens devraient soutenir les manifestations des agriculteurs, une liste d’actions suggérées que les gens peuvent entreprendre au niveau international pour le faire, et des ressources supplémentaires pour aider les gens à s’organiser.

Voici une boîte à outils mise à jour par des personnes sur le terrain en Inde si vous souhaitez aider. (Ils ont supprimé leur document précédent car il était obsolète.)#StandWithFarmers #FarmersProtesthttps://t.co/ZGEcMwHUNL – Greta Thunberg (@GretaThunberg) 3 février 2021

Des milliers d’agriculteurs bloquent les routes menant à New Delhi depuis des mois, exigeant l’abrogation de trois lois que le parti Bharatiya Janata de Modi a adoptées en septembre dans le cadre d’un plan visant à faire de l’Inde une économie de 5000 milliards de dollars d’ici 2024.

Les lois, que certains experts disent nécessaire pour moderniser l’économie indienne, supprimer les restrictions de longue date sur la manière et le lieu de vente des produits. Les agriculteurs qui vendaient leurs produits sur des marchés sanctionnés par le gouvernement appelés mandis sont désormais en mesure de vendre où ils le souhaitent.

Mais les agriculteurs craignent que les réformes ne les laissent à la merci de grandes entreprises qui achèteront leurs récoltes à bas prix, conduisant à leur ruine financière. Leur cause a attiré encore plus l’attention internationale au début du mois, lorsque des célébrités internationales, dont la pop star Rihanna et Thunberg, ont tweeté à propos des manifestations.

Mais ce soutien en ligne a également attiré l’attention du gouvernement nationaliste de droite de Modi, qui a cherché à contrôler le récit autour des manifestations et à réprimer la dissidence. La dernière action en réponse à la boîte à outils fait partie de cet effort.

La police de Delhi alléguer le document est un appel à «mener une guerre économique, sociale, culturelle et régionale contre l’Inde» et à accuser Ravi de l’utiliser pour «répandre la désaffection avec l’État indien. »

«L’objectif principal de la boîte à outils était de créer de la désinformation et de la désaffection contre le gouvernement légalement promulgué», a déclaré un responsable de la police de Delhi Prem Nath aux journalistes lors d’un point de presse sur l’arrestation de Ravi lundi.

Disha Ravi, arrêté par la police CyPAD Delhi, est un rédacteur du Toolkit Google Doc et un conspirateur clé dans la formulation et la diffusion du document. Elle a lancé le groupe WhatsApp et a collaboré pour créer le document Toolkit. Elle a travaillé en étroite collaboration avec eux pour rédiger le Doc. @PMOIndia @HMOIndia https://t.co/e8QGkyDIVv – #DilKiPolice Police de Delhi (@DelhiPolice) 14 février 2021

Ravi, une militante franche pour le climat et les droits des animaux et co-fondatrice du chapitre indien de Fridays for the Future, un mouvement étudiant pour le climat fondé par Thunberg, a été arrêtée samedi dans sa ville natale, la ville du sud de Bengaluru, pour sédition et complot. Elle a ensuite été transportée par avion pour comparaître devant un tribunal de New Delhi dimanche, où elle a été condamnée à rester en détention pendant cinq jours.

Apparaissant au tribunal dimanche sans son propre avocat, Ravi a nié les accusations. «Je n’ai pas fait [the] boîte à outils », a déclaré Ravi, qui était plutôt représenté par un avocat du gouvernement« suppléant », à la cour. «Nous voulions soutenir les agriculteurs. J’ai édité deux lignes le 3 février », a déclaré Ravi.

Mais selon Police de Delhi, Le rôle de Ravi dans la création du document était bien plus important qu’elle ne l’admet. Delhi la police dit elle était une «conspiratrice clé» dans la «formulation et diffusion» de la boîte à outils et qu’elle a créé (puis supprimé) un groupe WhatsApp pour collaborer avec d’autres sur la rédaction du document.

Selon les informations locales, Ravi n’est pas la seule à être accusée pour son rôle dans l’édition de la boîte à outils. La police de Delhi dit un avocat Nikita Jacob et l’activiste Shantanu Muluk ont ​​participé à un appel Zoom pour discuter de la boîte à outils le 26 janvier, lorsque des manifestations pacifiques d’agriculteurs programmées pour coïncider avec la célébration du Jour de la République dans le pays ont éclaté en violents affrontements avec la police.

Ravi est détenu en vertu d’une loi sur la sédition utilisée depuis longtemps par le gouvernement pour écraser la dissidence

En vertu de la loi indienne sur la sédition, que Ravi a été accusé d’avoir violé, «des mots, parlés ou écrits, ou par des signes, ou par représentation visible, ou autrement, amènent ou tentent de susciter la haine ou le mépris, ou excitent ou tentent d’exciter la désaffection envers le gouvernement »sont passibles d’une amende et, dans les cas les plus extrêmes, de la réclusion à perpétuité.

Mais l’arrestation de Ravi pour son implication dans la boîte à outils semble suivre un modèle dangereux du gouvernement indien utilisant la loi sur la sédition pour faire taire ses détracteurs.

Un rapport de 2016 de Human Rights Watch a révélé que le gouvernement de Modi «utilise des lois draconiennes telles que les dispositions sur la sédition du code pénal, la loi sur la diffamation pénale et les lois traitant des discours de haine pour faire taire la dissidence».

«Ces lois sont formulées de manière vague, trop larges et sujettes à des abus, et ont été utilisées à plusieurs reprises à des fins politiques contre des critiques au niveau national et étatique», indique le rapport.

En effet, plusieurs experts juridiques éminents en Inde ont remis en question les accusations portées contre Ravi, arguant que son soutien aux agriculteurs n’équivaut pas à une tentative de renverser le gouvernement. «Soutenir les agriculteurs n’équivaut pas à la sédition», a déclaré lundi Rakesh Dwivedi, principal avocat de la Cour suprême de l’Inde, en référence au cas de Ravi.

Un autre expert juridique a qualifié l’arrestation de Ravi de «injustifiée» et a déclaré au Times of India que l’action de Ravi «semble n’être rien de plus qu’une exubérance juvénile à essayer de s’engager sur des questions socialement importantes de sa part», mais que son arrestation «semble être plus tentative flagrante de la police de faire taire les dissidents.



Sanjeev Verma / Hindustan Times / Getty Images Des membres de All India Student Association protestent contre l’arrestation de la jeune militante climatique Disha Ravi devant le siège de la police de Delhi, le 16 février 2021 à New Delhi, en Inde.

L’arrestation de Ravi a en outre été critiquée sur Twitter par certains qui considèrent la détention du jeune activiste pour le climat comme la dernière d’une série d’attaques du parti de Modi contre la liberté d’expression.

Le ministre en chef de Delhi Arvind Kejriwal tweeté le 14 février, l’arrestation de Ravi était «une attaque sans précédent contre la démocratie».

Le même jour, un membre de l’opposition au parlement indien, P. Chidambaram, a également pesé sur l’arrestation de Ravi, tweeter que «l’État indien doit reposer sur des fondations très précaires si Disha Ravi, un étudiant de 22 ans du Mount Carmel College et militant pour le climat, est devenu une menace pour la nation.

Meena Harris, nièce du vice-président américain Kamala Harris, tweeté un lien vers l’histoire de Ravi avec des informations sur les militants ciblés et réduits au silence par le gouvernement indien.

Thunberg, qui a tweeté un lien à la boîte à outils du 3 février dans le cadre de son soutien plus large aux manifestations des agriculteurs, a refusé de commenter l’arrestation de Ravi lundi. Thunberg et Rihanna ont été victimes d’attaques en ligne vicieuses de la part de trolls pro-Modi de droite depuis qu’ils ont défendu les agriculteurs.

Mais les amis de Ravi se disent choqués par l’arrestation de quelqu’un qui, selon eux, s’est efforcé de respecter la loi.

Ceux qui connaissaient Ravi ont fait remarquer à quel point elle était consciencieuse lors des manifestations, «nous exhortant tous à ne pas gêner la circulation ou à ne pas faire quoi que ce soit qui dérangerait les autres», a déclaré à Reuters un ami de la ville natale de Ravi et membre de son groupe climatique Fridays for the Future: s’exprimant sous couvert d’anonymat de peur d’aggraver sa situation.

«J’ai eu du mal à croire qu’elle se trouve dans cette situation, car c’est une personne très amicale et respectueuse des lois», a déclaré l’amie.