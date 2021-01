Le gouvernement indien a interdit plus de 250 applications mobiles en plusieurs mois, invoquant des problèmes de collecte de données et de confidentialité des utilisateurs. Certains d’entre eux incluent les populaires TikTok, WeChat, Baidu, le navigateur principal UC Browser d’Alibaba, plusieurs applications liées à Xiaomi et de nombreux jeux.

Aujourd’hui, le pays asiatique a suivi et complètement interdit 59 applications après que les représentants de l’entreprise n’aient pas réussi à impressionner le gouvernement avec leurs réponses sur des questions clés telles que la sécurité des données et la confidentialité.

L’interdiction permanente est en vertu de l’article 69A de la loi informatique, accusant les applications de se livrer à des activités préjudiciables à la souveraineté et à l’intégrité du pays. Jusqu’à présent, les utilisateurs en Inde pouvaient télécharger et utiliser certaines applications pendant que leurs développeurs construisaient une défense.

Selon des sources officielles, citées par Le temps de l’Inde, les entreprises ont reçu un avis sur une base individuelle – il n’y a pas de liste publique des applications qui sont exactement interdites de travail en Inde.

