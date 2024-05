L’Inde émet une alerte à la canicule alors que Delhi atteint 122 degrés

NEW DELHI — Le département météorologique indien a émis mercredi une alerte rouge pour plusieurs régions du nord-ouest du pays, avertissant d’une grave vague de chaleur un jour après que certaines parties de la capitale Delhi ont enregistré leur température la plus élevée jamais enregistrée, à près de 50 degrés Celsius (122 Fahrenheit).

Une alerte rouge implique une « très forte probabilité » que les personnes développent « une maladie due à la chaleur et un coup de chaleur » et appelle à des « soins extrêmes » pour les personnes vulnérables, selon le département météorologique indien.

L’Inde a été aux prises avec des températures inhabituellement élevées cet été, et le département météorologique a déclaré que les conditions de « canicule à canicule sévère » devraient se poursuivre dans plusieurs régions, y compris la capitale, jusqu’à mercredi.

L’Inde déclare une vague de chaleur lorsque la température maximale d’une région est de 4,5 C (8,1 F) à 6,4 C (11,5 F) plus élevée que d’habitude, tandis qu’une grave vague de chaleur est déclarée lorsque la température maximale est de 6,5 C (11,7 C) plus élevée que d’habitude. normale ou plus.

Des enfants couraient derrière un camion pulvérisant de l’eau à New Delhi mardi. Arun Sankar / AFP – Getty Images

Les stations météorologiques locales des quartiers de Mungeshpur et Narela à Delhi ont enregistré mardi une température de 49,9 degrés Celsius (121,8 F), un record absolu pour la ville et 9 C (16,2 F) au-dessus de la normale.

Le gouvernement local de Delhi a également restreint l’approvisionnement en eau en raison de la chaleur. Les niveaux d’eau de la rivière Yamuna, la principale source, étaient bas, a-t-il indiqué.

La ville ne dispose à aucun moment d’un approvisionnement en eau ininterrompu, mais le gouvernement a déclaré que les quartiers qui recevaient de l’eau pendant quelques heures deux fois par jour seraient soumis à des restrictions supplémentaires.

« J’appelle tous les habitants, qu’il y ait ou non un problème d’eau dans votre région, à utiliser l’eau avec beaucoup de précautions », a déclaré mardi le ministre de l’Eau du gouvernement local, Atishi, qui n’utilise qu’un seul nom.

Des milliards de personnes en Asie, y compris au Pakistan, voisin de l’Inde, ont connu un été plus chaud cette année, une tendance qui, selon les scientifiques internationaux, a été aggravée par le changement climatique d’origine humaine.

Trois autres décès ont été attribués à un coup de chaleur mardi à Jaipur, dans l’État du Rajasthan, ont rapporté les médias locaux, portant le bilan de la ville à quatre et celui de l’État à au moins 13.

La hausse des températures a également incité les services électoraux indiens à prendre des dispositions supplémentaires lorsque Delhi a voté aux élections nationales de la semaine dernière, notamment en déployant des ambulanciers dans les bureaux de vote, qui étaient également équipés de machines à brouillard, de zones d’attente ombragées et de distributeurs d’eau froide.

Les élections se termineront samedi et le dépouillement aura lieu le 4 juin.