L’Inde émet un avis aux voyageurs pour le Canada

NEW DELHI –

L’Inde a conseillé mercredi à ses citoyens d’être prudents lorsqu’ils voyagent au Canada alors que le fossé entre les deux nations se creuse encore davantage à la suite des allégations d’Ottawa selon lesquelles l’Inde pourrait avoir été impliquée dans l’assassinat d’un leader séparatiste sikh dans la banlieue de Vancouver.

Le ministère des Affaires étrangères de New Delhi a publié un avis aux voyageurs mis à jour, appelant ses ressortissants, et en particulier ceux qui étudient dans ce pays nord-américain, à être prudents en raison de « la croissance des activités anti-indiennes et des crimes de haine politiquement tolérés ».

Les Indiens devraient également éviter de se rendre dans des lieux au Canada où « des menaces ont particulièrement visé les diplomates indiens et les sections de la communauté indienne qui s’opposent au programme anti-indien », a déclaré le ministère.

Ottawa et New Delhi, deux partenaires stratégiques clés en matière de sécurité et de commerce, sont engagés dans une lutte diplomatique après que le premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé que l’Inde était liée à l’assassinat du défenseur de l’indépendance sikh sur son sol en juin.

Le Canada n’a encore fourni aucune preuve de l’implication indienne dans l’assassinat de Hardeep Singh Nijjar, un dirigeant sikh de 45 ans tué par des hommes armés masqués à Surrey, près de Vancouver.

Pendant des années, l’Inde a affirmé que Nijjar, un citoyen canadien né en Inde, avait des liens avec le terrorisme, une allégation qu’il a niée, affirmant qu’il travaillait à l’organisation d’un référendum non officiel de la diaspora sikh sur l’indépendance de l’Inde au moment de son assassinat.

L’annonce de Trudeau a été suivie par l’expulsion par le Canada d’un diplomate indien à Ottawa. New Delhi a répondu en rejetant l’accusation de Trudeau, la qualifiant d’« absurde et motivée », puis en expulsant un diplomate canadien.

Les autorités indiennes ont désigné Nijjar comme terroriste en 2020 et l’ont accusé de soutenir les revendications d’un pays sikh indépendant, connu sous le nom de Khalistan, qui a commencé comme une insurrection dans l’État indien du Pendjab dans les années 1970 et 1980 et a été écrasée lors d’une répression du gouvernement indien.

Le mouvement a depuis perdu une grande partie de son pouvoir politique, mais il a toujours des partisans au Pendjab, où les Sikhs sont majoritaires, ainsi que parmi l’importante diaspora sikh d’outre-mer.

Le ministère indien des Affaires étrangères a également déclaré que les allégations de Trudeau « cherchent à détourner l’attention des terroristes et extrémistes du Khalistan, qui ont trouvé refuge au Canada et continuent de menacer la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Inde ».

Le ministère publie régulièrement des avis aux voyageurs. En septembre de l’année dernière, il a demandé aux citoyens indiens de rester prudents lorsqu’ils voyagent au Canada en raison de « la forte augmentation des incidents de crimes haineux, de violences sectaires et d’activités anti-indiennes » dans ce pays.

Le mouvement indépendantiste sikh moderne remonte aux années 1940, mais s’est finalement transformé en insurrection des années 1970 et 1980. En 1984, Indira Gandhi, alors Premier ministre, a ordonné un raid pour capturer des séparatistes armés réfugiés dans le sanctuaire le plus sacré du sikhisme.

Le raid a tué des centaines de personnes et deux des gardes du corps sikhs de Gandhi l’ont assassinée peu de temps après. En réponse, des émeutes anti-sikhs ont eu lieu partout en Inde, au cours desquelles des membres de la minorité ont été arrachés de chez eux et tués.

Et bien que l’insurrection ait été réprimée depuis longtemps, le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a averti à plusieurs reprises que les séparatistes sikhs tentaient de revenir. Le gouvernement de Modi a demandé à plusieurs pays, dont le Canada, l’Australie et le Royaume-Uni, d’engager des poursuites judiciaires contre les séparatistes sikhs.

L’Inde accuse également depuis des années le Canada de laisser libre cours aux séparatistes sikhs, dont Nijjar.

Les expulsions de diplomates ont exacerbé les tensions : Trudeau a eu des rencontres glaciales avec Modi lors de la réunion du Groupe des 20 à New Delhi ce mois-ci, et quelques jours plus tard, le Canada a annulé une mission commerciale en Inde prévue pour l’automne.