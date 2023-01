L’Inde émet un avis à Pak pour la modification du traité sur les eaux de l’Indus: sources

L’Inde a publié aujourd’hui un avis au Pakistan pour la modification du Traité sur les eaux de l’Indus (IWT) de septembre 1960 suite à “l’intransigeance” pakistanaise sur sa mise en œuvre, ont indiqué des sources, ajoutant que l’avis a été transmis au pays voisin le 25 janvier par l’intermédiaire des commissaires pour Indus Water conformément aux dispositions du traité.

L’objectif de l’avis de modification est de donner au Pakistan la possibilité d’engager des négociations intergouvernementales dans un délai de 90 jours pour remédier à la violation substantielle du CIES. Ce processus mettrait également à jour l’IWT pour intégrer les leçons apprises au cours des 62 dernières années.

Cette action était nécessaire car le Pakistan a refusé de discuter et de résoudre le problème des projets hydroélectriques indiens de Kishenganga et Ratle (HEP) au cours des cinq dernières années malgré les efforts de l’Inde, ont indiqué des sources.

En 2015, le Pakistan avait demandé à un expert neutre d’examiner ses objections techniques aux projets hydroélectriques indiens de Kishenganga et Ratle (HEP).

Cependant, il s’est retiré unilatéralement l’année suivante et a proposé qu’une Cour d’arbitrage statue sur ses objections. Deux processus simultanés contreviennent au mécanisme gradué de règlement des différends. L’Inde a ensuite demandé séparément que la question soit renvoyée à un expert neutre.

Des sources gouvernementales ont déclaré à l’agence de presse PTI que malgré les efforts répétés de l’Inde pour trouver une voie mutuellement acceptable, le Pakistan a refusé de discuter de la question lors des cinq réunions de la Commission permanente de l’Indus de 2017 à 2022. Sur l’insistance constante du Pakistan, la Banque mondiale a récemment initié des actions sur les processus d’experts neutres et de la Cour d’arbitrage, ont-ils déclaré.

L’Inde et le Pakistan ont signé le traité en 1960 après neuf ans de négociations, la Banque mondiale étant signataire du pacte.

Le traité établit un mécanisme de coopération et d’échange d’informations entre les deux pays concernant l’utilisation des eaux d’un certain nombre de rivières. Il donne le contrôle des eaux des trois “fleuves orientaux” – le Beas, le Ravi et le Sutlej – à l’Inde, tandis que le contrôle des eaux des trois “fleuves occidentaux” – l’Indus, le Chenab et le Jhelum – au Pakistan. L’Inde possède environ 20% de l’eau totale transportée par le système de l’Indus tandis que le Pakistan en possède 80%.

Le traité permet à l’Inde d’utiliser les eaux fluviales occidentales pour une irrigation limitée et une utilisation non consommatrice illimitée pour des applications telles que la production d’électricité, la navigation, le flottement de propriétés, la pisciculture, etc. Il établit des réglementations détaillées pour l’Inde dans les projets de construction sur le fleuves de l’Ouest.

Le Traité sur les eaux de l’Indus est considéré comme l’un des efforts de partage de l’eau les plus réussis au monde aujourd’hui.