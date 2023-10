L’Inde est en train de devenir un développeur, un exportateur et un leader de technologies de télécommunications, et le monde regarde aujourd’hui ce pays avec espoir, a déclaré vendredi le ministre des Communications Ashwini Vaishnaw.

S’exprimant lors de l’inauguration du India Mobile Congress, Vaishnaw a déclaré que sous l’impulsion du Premier ministre Narendra Modi Grâce à la vision claire et au leadership de , le secteur des télécommunications a franchi plusieurs étapes en matière de connectivité, d’abordabilité et de normes, et est sorti de l’ombre des litiges et de l’arnaque 2G du passé.

Les télécommunications sont la porte d’entrée du numérique, a déclaré Vaishnaw, citant le déploiement rapide des services 5G en Inde. et la vision claire du pays en matière de 6G.