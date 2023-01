L’Inde émerge comme un acteur mondial clé au milieu de la guerre de la Russie en Ukraine

Il y a trois décennies, le rasage par une foule hindoue d’une mosquée du XVIe siècle dans la ville d’Ayodhya, dans le nord de l’Inde, qui, selon les hindous, est le lieu de naissance du dieu Ram, a entraîné la mort de 2 000 personnes et propulsé la montée en puissance de M. Modi. fête.

Un temple y est actuellement construit. M. Modi, qui a présidé l’inauguration en 2020, l’a qualifié de “symbole moderne de nos traditions”.

Face à de tels mouvements, Mme Roy, la romancière, a fait part d’une préoccupation commune. “Vous savez, le sari de Varanasi, porté par les hindous, tissé par les musulmans, était un symbole de tout ce qui était si entrelacé et qui est maintenant déchiré”, a-t-elle déclaré. “Une menace de violence plane sur la ville.”

J’ai trouvé Syed Mohammed Yaseen, un leader de la communauté musulmane de Varanasi, qui représente près d’un tiers de la population de la ville d’environ 1,2 million, dans son magasin de bois. “La situation n’est pas bonne”, a déclaré M. Yaseen, 75 ans. « Nous traitons 18 procès liés à l’ancienne mosquée. Les hindous veulent le démolir indirectement en y créant leur propre culte. De plus en plus, dit-il, les musulmans se sentent comme des citoyens de seconde classe.

“Chaque jour, nous ressentons toutes sortes d’attaques et notre identité est diminuée”, a-t-il déclaré. « Le caractère laïc de l’Inde est en train d’être écorné. Il existe toujours dans notre Constitution, mais dans la pratique, il est écorné et le gouvernement se tait.

Ce cabossage a pris plusieurs formes sous M. Modi. Shashi Tharoor, un membre éminent du Parti du Congrès de l’opposition qui a dirigé l’Inde la plupart du temps depuis l’indépendance, m’a suggéré que le « sectarisme institutionnalisé » s’était installé.

Un certain nombre de lynchages et de démolitions de maisons musulmanes, l’emprisonnement de journalistes musulmans et autres critiques de M. Modi, et l’émasculation de tribunaux indépendants ont attisé les craintes de ce que M. Raghavan, l’historien, a appelé “un régime véritablement discriminatoire, avec ses risque de radicalisation.