L’Inde élit un président soutenu par le BJP

L’ancien gouverneur de l’État de Jharkhand, âgé de 64 ans, a été nommé par le parti au pouvoir Bharatiya Janata (BJP), qui contrôlait suffisamment de sièges dans les législatures fédérales et étatiques pour installer son candidat préféré à la présidence. Murmu sera la première personne autochtone et la deuxième femme à occuper le poste de chef de l’État indien, un rôle qui détient des pouvoirs limités par rapport au Premier ministre, Narendra Modi.

NEW DELHI – Environ 5 000 législateurs indiens ont élu jeudi Draupadi Murmu, une femme tribale indigène aux racines modestes, pour être le prochain président du pays, marquant une percée pour l’un des groupes minoritaires marginalisés de l’Inde.

Mais dans une démocratie souvent guidée par la caste, la religion et les identités régionales, l’élévation de Murmu pourrait se répercuter bien au-delà de sa fonction largement cérémonielle, en particulier parmi les 100 millions de personnes tribales en Inde qui ont longtemps siégé au pied de l’échelle socio-économique de l’Inde – et qui ont été assidûment courtisé, notent les critiques, par un BJP qui a tenté d’étendre son attrait au-delà de sa base traditionnelle d’hindous de caste supérieure.

Jeudi, alors que Murmu triomphait dans un glissement de terrain, remportant les votes des législateurs tribaux des partis d’opposition, les bureaux du parti BJP dans les villages reculés ont distribué des portraits de leur candidat et distribué des bonbons aux électeurs tribaux. Les chefs de parti ont salué l’ascension de l’ancien instituteur comme un témoignage d’une Inde “aspirationnelle” sous leur direction. Et sur Twitter, le compte officiel du parti a publié des photos de ses partisans tribaux tenant des prières de masse dans les clairières pour Murmu, un membre de la tribu Santhal.

Murmu sera “un président exceptionnel qui dirigera de front et renforcera le parcours de développement de l’Inde”, a déclaré Modi sur Twitter.

Nalin Mehta, politologue et auteur du livre “The New BJP”, a déclaré que le parti au cours des dernières décennies a étendu sa portée aux hindous traditionnellement considérés comme inférieurs dans la hiérarchie des castes et à la population tribale indigène. Les groupes tribaux représentent près de 9 % de la population indienne.