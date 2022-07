L’Inde élit un nouveau chef d’État

Une femme de la minorité tribale indienne deviendra le 15e président du pays

Le Parlement indien et les responsables du gouvernement local ont voté à une écrasante majorité en faveur de Draupadi Murmu, un enseignant de 64 ans devenu politicien, pour devenir le prochain président de l’Inde, ont annoncé jeudi les responsables électoraux après le décompte final.

Murmu a été nommé par le parti Bharatiya Janata (BJP) au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi et a reçu environ 64% des suffrages exprimés par quelque 4 700 législateurs des États et fédéraux lundi. Son rival le plus proche était un ancien membre du BJP, Yashwant Sinha, qui a quitté le parti en raison de ses désaccords avec le gouvernement Modi.

Membre de la minorité ethnique Santal, l’un des plus grands groupes tribaux de l’Inde, Murmu a commencé sa carrière comme enseignante dans l’État oriental d’Odisha avant de devenir législatrice de l’État et gouverneure de l’État voisin du Jharkhand.

“En tant que femme tribale du district éloigné de Mayurbhanj, je n’avais pas pensé à devenir candidate au poste le plus élevé”, dit-elle après sa nomination.

Elle prêtera officiellement serment en tant que présidente le 25 juillet, en remplacement du président sortant Ram Nath Kovind, un leader nationaliste hindou qui est à la tête de l’État de la République de l’Inde depuis 2017.

Alors que le rôle du président en Inde est largement considéré comme cérémoniel, le chef d’État officiel détient un certain nombre de pouvoirs diplomatiques, financiers, d’urgence et militaires. Le président est tenu par la constitution d’agir sur l’avis du Premier ministre et du cabinet, mais peut exercer un droit de veto en ne ratifiant ni en renvoyant un projet de loi adopté par le parlement pour une durée indéterminée.

“Elle est apparue comme une lueur d’espoir pour nos concitoyens, en particulier les pauvres, les marginalisés et les opprimés”, Modi a déclaré dans un tweet, après avoir rendu visite à Murmu dans sa résidence à New Delhi pour la féliciter en personne.

Murmu a également reçu les félicitations du ministre indien de la Défense Rajnath Singh, du ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah, du président du BJP JP Nadda et même de sa rivale soutenue par l’opposition Sinha, qui a tweeté que “L’Inde espère qu’en tant que 15e présidente de la République, elle agira en tant que gardienne de la Constitution sans crainte ni faveur.”