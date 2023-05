L’Inde éliminée de la Sudirman Cup et perd contre la Malaisie dans le deuxième match du groupe C

Les joueurs vedettes Kidambi Srikanth et PV Sindhu ont subi des défaites contrastées lorsque l’Inde a été éliminée du tournoi de badminton de la Coupe Sudirman après avoir subi une défaite embarrassante 0-5 contre la Malaisie lors de leur deuxième match du Groupe C ici lundi.

Un jour après avoir perdu 1-4 contre le Taipei chinois, l’Inde a produit un autre spectacle apathique contre la Malaisie, championne des Jeux du Commonwealth, pour se retirer des championnats du monde par équipes mixtes en phase de groupes pour la deuxième fois consécutive.

Lors de la dernière édition à Vantaa, en Finlande, l’Inde n’a pas non plus pu se qualifier pour la phase à élimination directe.

Alors que Srikanth était trop erratique dans le concours du simple masculin, Sindhu a montré une grande riposte dans le décideur après avoir gaspillé un avantage dans le match d’ouverture pour finir par tomber au premier rang mondial. 30 Goh Jin Wei.

Il allait toujours être difficile pour Dhruv Kapila et Ashwini Ponnappa de déjouer le numéro un mondial. 8 paire de Goh Soon Huat et Lai Shevon Jemie mais la combinaison indienne s’est essayée à fond avant de perdre 16-21 17-21 en 35 minutes.

Un Srikanth sujet aux erreurs n’a alors pas pu remettre la campagne indienne sur les rails, descendant 16-21 11-21 au numéro mondial. 8 Lee Zii Jia dans un concours de simple masculin déséquilibré.

Monde non. 12 Sindhu a ensuite effacé un déficit de 2-11 lors du troisième match, mais n’a pas réussi à tenir la distance, perdant 21-14 10-21 20-22 contre Goh en simple féminin alors que l’Inde concédait une avance de 0-3 à la Malaisie en cinq matches. cravate.

« C’est un peu décevant. Au troisième match, je menais de 8 points mais je suis revenu. Venir si près et perdre ces deux points a été très décevant », a déclaré Sindhu.

« L’élan n’était pas là dans le deuxième match. Je faisais des erreurs, peu importe ce que je jouais, ça allait au filet ou dehors. Dans le troisième jeu, j’aurais dû garder une avance depuis le début mais je lui ai donné une énorme avance. Il y a eu des fautes directes et cela a fait une énorme différence. »

Sindhu a déclaré qu’elle « est entrée en rythme après quelques points » dans le décideur.

« A 20-20, je sentais qu’il aurait dû y avoir un peu plus d’échanges. Mes coups ont frappé mon cadre et sont allés au milieu du terrain et elle l’a terminé.

« Après 20-tout, c’était le jeu de n’importe qui parce que vous pouvez faire des erreurs, il y a beaucoup de pression, vous êtes nerveux, vous voulez garder le volant sur le terrain, vous voulez marquer un point, il y a beaucoup d’émotions mitigées . »

Lors des deux derniers matches, le numéro un mondial. Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy ont perdu 18-21 19-21 face à Aaron Chia et Soh Wooi Yik en double masculin, tandis que Gayatri Gopichand et Treesa Jolly ont perdu 15-21 13-21 alors que l’Inde a fait match nul.

Suite à la défaite, l’Inde a terminé à la troisième place du groupe, le Taipei chinois et la Malaisie étant les deux meilleures équipes à se qualifier pour les quarts de finale.

L’Inde affrontera l’Australie lors de son dernier match du groupe C mercredi.

La riposte de Sindhu se termine par une défaite

Entrant dans le match avec un décompte de 4-0 en tête-à-tête, Sindhu a réussi une bonne avance de 11-5 à la pause avec son adversaire commettant trop de fautes directes. Bientôt, elle menait 19-9 alors que Goh se débattait.

Le Malaisien a récolté cinq points consécutifs avant qu’un retour trompeur ne mène Sindhu à 20-14. Goh a renvoyé la navette alors que Sindhu remportait le premier match.

Cependant, Goh avait l’air d’une joueuse complètement différente après le changement de côté car elle avait un départ de rêve, menant 5-1.

Sindhu a réussi à récupérer à 6-7 mais Goh est entré dans la pause avec un coussin de 11-6.

C’était une circulation à sens unique par la suite car Sindhu avait l’air désemparé et ne pouvait tout simplement pas garder la navette à l’intérieur du terrain. Goh a finalement fait un retour en force après avoir converti 10 points de jeu pour amener le match au décideur.

Le joueur de 23 ans a pris un départ fulgurant pour le troisième match, prenant une énorme avance de 7-0 après que les ascenseurs de Sindhu aient été longs à plusieurs reprises. Trois tirs plus larges de l’Indien et du Malaisien ont tenu un coussin décisif de 11-2 à l’intervalle.

Sindhu a ensuite scénarisé un revirement remarquable, remportant 12 des 15 points suivants pour zoomer à 14-15 avant d’établir la parité à 19-19 avec un retour précis en défense. Un retour rapide au service a valu à Goh la balle de match, mais elle a frappé longtemps ensuite pour porter le score à 20-20.

Goh a ensuite produit deux bons coups, le second un retour croisé du dos hors de portée de l’Indien pour sceller le concours.

