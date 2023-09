L’Inde écrase le Sri Lanka par 10 guichets pour remporter la huitième couronne de cricket de la Coupe d’Asie | Actualités sur le cricket

L’Inde a remporté la Coupe d’Asie pour la huitième fois, un record, après avoir battu le champion en titre du Sri Lanka par 10 guichets, Mohammed Siraj remportant un record en carrière de 6-21, dont quatre guichets en un, au stade R Premadasa à Colombo, Sri Lanka.

Ayant choisi de frapper dimanche devant une salle comble de 35 000 fans, le Sri Lanka a été regroupé pour un dérisoire 50 en 15,2 overs avec cinq frappeurs obtenant des canards dans leur triste tableau de bord avec Siraj le dépanneur en chef.

La démonstration enflammée de rythme de bowling de Siraj a été mieux illustrée lors de son deuxième lorsque le quilleur armé droit a rapidement renvoyé Pathum Nissanka, Sadeera Samarawickrama, Charith Asalanka et Dhananjaya de Silva.

Hardik Pandya a également remporté trois guichets tandis que Jasprit Bumrah en a remporté un alors que le Sri Lanka a enregistré son deuxième total le plus bas en matches internationaux d’une journée (ODI), d’une durée de seulement 92 balles.

L’Inde avait besoin de 6,1 overs pour atteindre l’objectif d’un coup de pouce opportun avant sa Coupe du monde à domicile qui débutera le mois prochain.

Bumrah a éliminé Kusal Perera au premier tour pour déclencher un effondrement et les frappeurs du Sri Lanka semblaient impuissants alors que Siraj crachait du feu avec le nouveau ballon.

Seuls Kusal Mendis (17 ans) et Dushan Hemanta, qui en ont fait 13 sans retrait, ont réussi à deux chiffres pour l’équipe locale.

Le skipper indien Rohit Sharma s’est retenu et a envoyé Ishan Kishan pour ouvrir la manche avec Shubman Gill, optant pour une position d’ouverture gauche-droite.

Les premiers buts ont marqué librement pour s’assurer qu’il n’y avait pas de drame et Kishan, qui a fait 23 points sans retrait, a marqué le point gagnant de l’affrontement au sommet, qui n’a duré que 21,3 overs.

Gill est resté invaincu le 27.

Le Sri Lanka et l’Inde se sont qualifiés pour la finale de la Coupe d’Asie tandis que le Pakistan et le Bangladesh ont été éliminés lors de la phase Super Four. L’Afghanistan et le Népal n’ont pas réussi à dépasser le premier tour.

L’Inde accueillera l’Australie dans une série de trois matchs ODI plus tard ce match et les équipes s’affronteront à nouveau le 8 octobre lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde à Chennai.

Déprimé, Chris Silverwood, l’entraîneur sri-lankais, a déclaré que son équipe s’était heurtée à une attaque de bowling de haut niveau mais qu’elle aurait dû faire mieux.

« Ce fut une performance inférieure à la moyenne. Être éliminé comme nous l’avons fait a été très décevant », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de réflexion à faire. »