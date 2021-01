Le Premier ministre Narendra Modi s’est félicité des approbations.

« Cela rendrait tous les Indiens fiers que les deux vaccins qui ont été approuvés pour une utilisation d’urgence soient fabriqués en Inde! » a-t-il déclaré sur Twitter, le qualifiant de signe d’un pays « autonome ».

Le plan de vaccination initial du pays vise à vacciner 300 millions de personnes – travailleurs de la santé, personnel de première ligne, y compris la police et personnes considérées comme vulnérables en raison de leur âge ou d’autres maladies – d’ici août 2021.

L’Inde, avec près de 1,4 milliard d’habitants, est le deuxième plus touché par le coronavirus après les États-Unis, avec plus de 10,3 millions de cas confirmés et 149435 décès, bien que son taux d’infection ait considérablement diminué par rapport à un pic de mi-septembre.