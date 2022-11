L’Inde domine les épreuves par équipes mixtes de carabines à air comprimé au 15e championnat asiatique d’armes à air comprimé

Les tireurs indiens à la carabine à air comprimé ont poursuivi leur course dominante au 15e Championnat d’Asie des armes à air comprimé, enregistrant des résultats 1-2 dans les épreuves par équipes mixtes juniors et seniors lors de la quatrième journée de la compétition à Daegu, en Corée, lundi.

Mehuli Ghosh et Arjun Babuta ont remporté le match pour la médaille d’or senior 16-10 contre leurs compatriotes Kiran Ankush Jadhav et Elavenil Valarivan, tandis que Divyansh Singh Panwar et Ramita sont sortis vainqueurs 17-11 contre Sri Karthik Sabari Raj Ravishankar et Nancy chez les juniors.

Mehuli et Arjun avaient dominé les qualifications avec un score de 631, tandis que Kiran et Elavenil ont terminé deuxièmes avec 630,9, ce qui a préparé leur affrontement pour la médaille d’or.

La Corée et le Kazakhstan ont remporté les médailles de bronze proposées.

Dans l’épreuve par équipes mixtes juniors à la carabine à air comprimé de 10 m, Divyansh et Ramita avaient terminé deuxièmes des qualifications avec 628,9 alors même que Nancy et Sri Karthik étaient en tête de la scène avec un effort de 629,9.

Les duos coréens ont remporté les deux médailles de bronze dans l’épreuve.

Au début des compétitions de pistolet à air comprimé, l’Inde a également remporté une médaille de bronze dans l’épreuve féminine de la jeunesse, lorsque Kanishka Dagar a tiré 239,6 dans les huit premières rondes de classement.

La Corée a remporté l’or et l’argent dans l’événement.

L’Inde a maintenant remporté une douzaine de médailles d’or dans la compétition avec quatre jours restants.

