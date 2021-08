L’Inde domine alors que la frappe de l’Angleterre vacille à nouveau le premier jour du premier test à Trent Bridge | Nouvelles de cricket

Faits saillants de la journée d’ouverture du premier test entre l’Angleterre et l’Inde à Trent Bridge alors que les touristes dominaient

L’Inde a dominé le premier jour du premier test alors que la fragile équipe de frappeurs de l’Angleterre a été à nouveau exposée à Trent Bridge.

Seul Joe Root (64 ans), qui a dépassé Sir Alastair Cook pour devenir le meilleur buteur de tous les temps en Angleterre dans tous les formats au cours de ses manches, a fait une note alors que l’équipe locale s’effondrait de 138-3 juste avant le thé. à 183 tous à mi-chemin de la session du soir.

Jasprit Bumrah (4-46) a terminé pour Virat Kohli alors que les guichets étaient partagés entre les sertisseurs, Mohammed Shami réclamant 3-28, Shardul Thakur (2-41) en a obtenu deux et il y en avait un pour Mohammed Siraj (1-48 ).

Les ouvreurs indiens Rohit Sharma et KL Rahul ont ensuite survécu aux 13 overs avant la clôture, portant les visiteurs à 21 sans défaite.

Après avoir pris la décision d’aller avec le batteur supplémentaire, en sélectionnant à la fois Jonny Bairstow et Dan Lawrence, l’Angleterre a remporté le tirage au sort et a choisi de battre et il n’a pas fallu longtemps à l’Inde pour se retrouver dans le premier ordre alors que Bumrah a suivi quatre outswingers avec un inswinger pour piéger Rory Burns (0) lbw au premier tour.

Jasprit Bumrah impressionné en prenant 4-46 pour l’Inde à Nottingham

Dom Sibley et Zak Crawley se sont battus face à un impressionnant bowling indien avant que ce dernier ne soit licencié 15 minutes avant le déjeuner à la suite d’une critique courageuse de Kohli, il était déjà monté à l’étage et avait perdu une critique mais a été récompensé pour y retourner comme UltraEdge l’a montré Crawley (27) avait pris l’avantage sur Rishabh Pant.

Sibley (18 ans) a suivi au début de la séance de l’après-midi, tombant dans le piège tendu par Shami et s’ébrouant directement au petit milieu pour quitter l’Angleterre 66-3.

Root, qui avait décollé avec trois limites au rebond, a été rejoint par Bairstow et les deux Yorkshiremen ont commencé à reconstruire.

Root avait l’air en excellent contact, conduisant magnifiquement à travers les couvertures tandis que Bairstow était poursuivi dès le début avant de se libérer au fur et à mesure que la session avançait.

Root a atteint son 50e test d’un demi-siècle, mais aucun autre batteur anglais n’a atteint le 30

Une confusion a presque vu Bairstow s’épuiser lorsque Root a tardivement refusé une deuxième manche, mais le lancer s’est mal passé, Bairstow a pu rentrer à la maison et avec ce moment derrière eux, la paire a soulevé le partenariat de 50 à partir de 112 balles.

Après que Bairstow ait réussi des entraînements consécutifs au large de Siraj, Root a atteint son 50e demi-siècle en test de cricket avec 89 balles et avec le thé qui approchait, l’Angleterre semblait raisonnablement bien placée pour continuer la séance du soir.

Au lieu de cela, c’est l’Inde qui est revenue avec Shami commençant l’effondrement de l’Angleterre lorsqu’il avait Bairstow (29) lb en fin d’après-midi.

Lawrence (0) s’est ensuite mis à l’arrière de la jambe lorsque Shami a terminé le over après la pause et alors que Root était toujours fort, Jos Buttler n’a jamais semblé à l’aise et a finalement été mis hors de sa misère lorsqu’il a entaillé Bumrah pour un canard à 18 balles. .

Angleterre vs Inde Vivre de

Tout espoir que l’Angleterre fasse un total compétitif de premières manches était avec Root, épinglé devant par Thakur à la 59e.

Ollie Robinson (0) était parti avant que l’over ne soit terminé et lorsque Broad (4) était à l’aplomb de Bumrah, l’Angleterre avait perdu 6-22 en moins de 10 overs.

Un caméo divertissant de Sam Curran (27e) a gonflé le total anglais un peu avant que Bumrah ne batte James Anderson avec un superbe yorker pour mettre fin aux manches.

Les batteurs étant à nouveau incapables de fournir les bases souhaitées pour l’Angleterre, il appartenait aux quilleurs d’essayer de sauver quelque chose de la journée, mais Rohit et Rahul ont tenu bon de quitter l’Inde dans une position très solide pour le deuxième jour.

