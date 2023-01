L’Inde dominante surclasse l’Afrique du Sud 5-2 pour terminer neuvième

Une Inde dominante a marqué deux fois au cours des premier et quatrième quarts pour battre l’Afrique du Sud 5-2 dans un match de classement et terminer neuvième de la Coupe du monde masculine de la FIH ici samedi.

L’Inde, numéro six mondiale, a obtenu six corners de pénalité dans le match et en a marqué un tandis que l’Afrique du Sud, classée 14e, a obtenu trois PC sans convertir aucun d’entre eux. L’Inde avait 31 pénétrations de cercle au total tandis que l’Afrique du Sud en avait 22.

Avec environ 60% de possession de balle, l’équipe locale a réussi 14 tirs au but contre neuf pour l’Afrique du Sud.

Abhishek, qui a été nommé joueur du match, a ouvert le score pour l’Inde à la cinquième minute avant que le capitaine Harmanpreet Singh ne frappe à la 12e minute.

Le deuxième quart-temps n’a donné aucun but de part et d’autre, bien que l’Inde ait continué à attaquer et ait fait plusieurs pénétrations en cercle.

L’Inde, qui menait 2-0 à la mi-temps, a réalisé 15 pénétrations en cercle contre huit pour l’Afrique du Sud à l’aération.

Au troisième quart, Amit Rohidas a reçu un carton jaune et l’Inde a dû jouer avec un homme à court pendant cinq minutes.

Mais une fois Rohidas revenu, l’Inde a inscrit un but dans la dernière minute du troisième quart-temps par l’intermédiaire de Shamsher Singh (45e).

Les Sud-Africains ont fait mieux en seconde période car ils ont fait plus de pénétration de cercle que les 30 premières minutes.

Le quatrième quart a produit quatre buts – deux de chaque côté.

Le quatrième but de l’Inde est venu à la 49e minute d’un bel effort d’équipe. Sur une passe de Raj Kumar Pal, Jarmanpreet Singh a envoyé un centre bas près du côté droit qu’Akashdeep a simplement tapé.

Mais quelques secondes plus tard, l’Afrique du Sud inscrivait son premier but du match grâce à Mvimbi Samkelo (49e), qui contrôlait un long scoop d’un coéquipier à l’intérieur du “D” indien, puis décochait un tir puissant devant le gardien indien PR Sreejesh.

Sukhjeet a été suspendu pendant cinq minutes à la 50e minute après avoir reçu un carton jaune pour une faute et l’Inde était à un homme. Mais l’Afrique du Sud n’a pas réussi à en tirer parti.

Sukhjeet est revenu pour marquer le cinquième but de l’Inde à la 58e minute. Akashdeep a été impliqué dans le but alors que son tir inversé a rebondi sur le gardien sud-africain et Sukhjeet était au bon endroit pour claquer le ballon à la maison.

L’Afrique du Sud a obtenu un coup de pénalité alors qu’il ne restait qu’une minute à jouer dans le match après que Sreejesh ait commis une faute sur Cassiem Mustaphaa dans le cercle indien. Mustaphaa lui-même est intervenu et a marqué sur place alors que le stade Birsa Munda a vu l’Inde gagner pour la dernière fois de cette Coupe du monde.

«Nous n’avons pas pensé que nous finirions comme ça (à la neuvième place). Mais nous n’avons pas perdu un seul match dans cette Coupe du monde (défaite face à la Nouvelle-Zélande aux tirs au but après un nul 3-3). À l’exception des troisième et quatrième quarts (lorsque l’Inde a encaissé un but chacune) contre la Nouvelle-Zélande, nous avons bien joué”, a déclaré le capitaine Harmanpreet Singh.

« Nous aurions pu faire mieux lors de ces deux quarts-temps contre la Nouvelle-Zélande. Nous avons créé beaucoup d’occasions (de marquer) et nous avons également bien défendu.” Harmanpreet a déclaré que c’était un “bon apprentissage” pour lui.

“Je vais rester plus concentré et m’améliorer à l’avenir. Quelle que soit la faiblesse que nous avons découverte dans ce tournoi, nous essaierons de la corriger avant le prochain tournoi majeur. Il y aura du repos pendant 9 à 12 jours, puis nous devrons être au camp national.” Dans les premiers matchs de la journée, l’Argentine a battu le Pays de Galles 6-0 pour partager la neuvième place avec l’Inde, tandis que la Malaisie a battu le Japon 3-2. pour terminer leur campagne à la 13e place avec la France, qui est sortie vainqueur 4-2 contre le Chili.

Le Pays de Galles et l’Afrique du Sud ont terminé à la 11e place tandis que le Japon et le Chili ont pris la dernière position (15e).

L’Inde avait terminé neuvième en 1998 et 2014 également. Ils avaient terminé 10e en 1990 et 2002, 11e en 2006 et 12e en 1986.

