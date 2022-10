L’Inde dominante enregistre une victoire 3-0 sur le Koweït

L’Inde a remporté une victoire cruciale lors de sa campagne de qualification pour la Coupe d’Asie des moins de 17 ans de l’AFC 2023 en battant le Koweït 3-0 lors d’une rencontre passionnante au stade Prince Saud Bin Jalawi ici jeudi.

Avec cette victoire, l’Inde poursuit son début de compétition parfait, après avoir enregistré une victoire 5-0 contre les Maldives lors du match précédent. Deux buts de Thanglalsoun Gangte, de part et d’autre du but de Korou Singh en seconde période, ont donné trois points à l’équipe indienne. Le gardien Sahil a également brillé avec un affichage remarquable, effectuant un certain nombre d’arrêts cruciaux et assurant une feuille blanche durement gagnée.

La première mi-temps a commencé avec le côté indien dans l’ascendant dès le coup d’envoi. La première grande occasion est survenue à la neuvième minute lorsque Gangte a dirigé le ballon dans le filet à la suite d’une opportunité de corner. Cependant, l’arbitre avait soufflé pour une faute dans la préparation.

Trois minutes plus tard, le skipper Vanlalpeka Guite a piqué les paumes du gardien koweïtien d’un tir bas et pétillant qui a été sauvé. La pression a continué de monter et la récompense est venue à la 16e minute lorsque l’équipe de Bibiano Fernandes a pris l’avantage.

Un délicieux long ballon du défenseur central Manjot Singh Dhami a trouvé Korou dans l’espace sur le flanc droit. L’ailier a habilement chargé vers la ligne secondaire et a joué un centre précis pour le Gangte pressé, qui a fourni une première finition clinique.

L’équipe indienne aurait pu prolonger son avantage à la demi-heure de jeu alors que Lalpekhlua se retrouvait libre dans la surface de réparation après un coup de pied de coin bien travaillé mais son tir au premier poteau était bloqué au dernier moment.

Le gardien indien Sahil a été appelé à l’action à quelques reprises et a réalisé de beaux arrêts vers la fin de la première mi-temps pour assurer une feuille blanche. À la 24e minute, il a bien fait de plonger brusquement et d’arrêter un tir d’Ahmad Boodai, avant de réaliser un autre bel arrêt à la 40e minute.

Un moment critique est venu dans le temps d’arrêt de la première mi-temps alors que Sahil a d’abord fait un autre bloc pour empêcher le tir de Boodai et l’a suivi avec un arrêt de premier ordre quelques instants plus tard après que Khaled Alkharqawi ait tiré dans un effort puissant à bout portant.

Après la mi-temps, le match a continué là où il s’était arrêté alors que les deux équipes continuaient de pousser pour l’avantage.

A la 48e minute, Korou reçoit le ballon dans l’espace et bat son marqueur mais perd pied au moment clé et son tir est contré. Huit minutes plus tard, Lalpekhlua a eu une grande chance de mesurer son tir depuis l’intérieur de la surface de réparation, mais son effort de curling était loin de la marque.

Deux minutes après l’heure de jeu, Korou se dirigeait de peu au-dessus de la barre sur une occasion de corner. Cependant, quatre minutes plus tard, il était sur place pour doubler l’avantage de l’Inde alors que les Blue Colts fonçaient sur une contre-attaque. Guite a tiré dans un centre bas invitant de la gauche et l’ailier l’a claqué à la maison avec aplomb.

Sahil a de nouveau été appelé à l’action à la 69e minute, produisant un arrêt volant pour nier une fois de plus Khaled. L’arrêt s’est avéré crucial car l’équipe indienne a frappé un autre coup révélateur à peine deux minutes plus tard lorsque Gangte a marqué son deuxième. L’Inde s’est de nouveau élancée à la pause et Lalpekhlua a réalisé un beau centre du flanc gauche alors que Gangte a glissé à la maison une finition clinique.

L’Inde a terminé le match sur une note positive, créant une multitude d’opportunités et testant le gardien koweïtien, alors que l’arbitre a donné le coup de sifflet final avec le score à 3-0. Lors du prochain match, l’équipe indienne affrontera ses voisins du Myanmar au même endroit le vendredi 7 octobre 2022 à 20h45 IST.

Inde U17 Onze de départ : Sahil (GK), Ricky Meetei Haobam, Mukul Panwar, Manjot Singh Dhami, Gurnaj Singh Grewal, Korou Singh Thingujam (Faizan Waheed 90′), Lalpekhlua (Boby Singh 79′), Thanglalsoun Gangte (Phoenix Oinam 79′ ), Vanlalpeka Guite (C) (Ngarin Shaiza 88′), Malemngamba Singh Thokchom, Danny Meitei Laishram (Lalhmingchhuanga Fanai 79′).

