Forte de résultats favorables contre l’Argentine, championne olympique lors de deux matchs d’entraînement, l’Inde espère continuer sa course impressionnante lorsque les équipes se rencontreront lors de matches consécutifs de la FIH Pro League au cours des deux prochains jours. L’Inde avait battu les hôtes 4-3 lors de la première séance d’entraînement et avait failli les contrarier lors du deuxième match avant que le but de Lucas à la 57e minute ne fasse match nul 4-4 à l’équipe locale. Dans les deux matchs, l’Inde contrôlait le milieu de terrain et prenait la tête. Les prouesses offensives de l’Inde lors du deuxième match d’entraînement ont été impressionnantes car elles ont marqué trois buts au premier quart pour permettre à l’Argentine de se regrouper et de faire match nul.

L’entraîneur en chef de l’Inde, Graham Reid, qui a tenté de corriger cette faille, a demandé à ses garçons de resserrer leur jeu aux troisième et quatrième quarts, où l’Inde concède le plus de buts.

«Nous avons permis à l’Argentine de revenir dans le match en particulier au troisième quart-temps où ils ont marqué deux fois. Lorsque vous jouez une équipe solide comme eux, nous devons être cohérents dans tous les trimestres », avait souligné Reid après la victoire de l’Inde lors de la première séance d’entraînement. Mais la leçon n’a pas été apprise et les hôtes ont récupéré dans le deuxième match.

Même le capitaine indien Manpreet Singh a dit à ses garçons qu’il était important de profiter des opportunités à venir des Jeux olympiques de Tokyo et que la FIH Pro League était une excellente occasion pour l’équipe de faire preuve de cohésion.

«Ayant manqué les entraînements de match pendant une grande partie de l’année dernière en raison de verrouillages, nous devons profiter des opportunités que nous avons. C’est bien pour nous que nous soyons mis à l’épreuve contre un adversaire coriace comme l’Argentine, championne olympique… nous aurions pu marquer encore plus en concédant moins de buts (lors des matchs d’entraînement). Nous travaillons dur pour être plus compacts à l’arrière et être plus impitoyables à l’avenir », a déclaré le joueur de 28 ans.

Ce sera le premier match de la FIH Pro League en Inde depuis qu’ils ont joué contre l’Australie en février 2020 à Bhubaneswar. L’Inde est actuellement cinquième du classement avec 10 points en six matchs.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici