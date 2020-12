L’Inde affirme que le plan de vaccination initial s’articule autour de trois groupes prioritaires: 10 millions d’agents de santé, 20 millions d’agents de première ligne tels que la police et l’armée et 270 millions d’autres personnes de plus de 50 ans ou souffrant de maladies qui les rendent plus vulnérables au COVID. -19 effets.