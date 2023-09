L’Inde dit aux citoyens canadiens de faire preuve de prudence alors que les relations se détériorent

NEW DELHI — L’Inde a exhorté mercredi ses ressortissants au Canada, en particulier les étudiants, à faire preuve de « la plus grande prudence » alors que les liens se détériorent après que chaque nation a expulsé l’un des diplomates de l’autre dans une querelle croissante sur le meurtre d’un chef séparatiste sikh.

La tension s’est accrue depuis que le premier ministre Justin Trudeau a déclaré lundi que le Canada enquêtait sur des « allégations crédibles » sur l’implication potentielle d’agents du gouvernement indien dans le meurtre de Hardeep Singh Nijjar en Colombie-Britannique en juin.

« Au vu de l’augmentation des activités anti-indiennes et des crimes de haine et de la violence criminelle politiquement tolérés au Canada, tous les ressortissants indiens là-bas et ceux qui envisagent de voyager sont invités à faire preuve de la plus grande prudence », a déclaré le ministère indien des Affaires étrangères, sans fournir de preuves ni de détails spécifiques. incidents.

Quelques heures seulement après l’avis aux voyageurs émis par l’Inde, le ministre canadien de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a déclaré aux journalistes que le Canada était un pays sûr.

Le gouvernement du premier ministre Narendra Modi a catégoriquement rejeté les soupçons du Canada selon lesquels des agents indiens auraient des liens avec le meurtre.

« Compte tenu de la détérioration de l’environnement sécuritaire au Canada, il est particulièrement conseillé aux étudiants indiens de faire preuve d’une extrême prudence et de rester vigilants », a ajouté le ministère dans un communiqué.

Le Canada maintient depuis des mois un avis de sécurité pour l’Inde, exhortant les citoyens à « faire preuve d’une grande prudence » lors de leurs voyages dans ce pays d’Asie du Sud.

Cependant, le Canada a publié lundi une mise à jour d’un avis de santé pour l’Inde concernant le Covid-19, la rougeole et le virus Zika. Le gouvernement canadien a déclaré que cette mise à jour faisait partie d’une « maintenance pré-programmée et de routine dans la section sur les informations sur la santé des voyageurs ».

Depuis 2018, l’Inde est le plus grand pays source d’étudiants internationaux au Canada.

Ce chiffre a augmenté de 47 % l’année dernière pour atteindre près de 320 000, soit environ 40 % du total des étudiants étrangers, selon le Bureau canadien de l’éducation internationale.

Mercredi, une société de divertissement privée, BookMyShow, a annoncé l’annulation d’une tournée en Inde du chanteur canadien Shubhneet Singh.

Les responsables canadiens ont jusqu’à présent refusé de dire pourquoi ils pensent que l’Inde pourrait être liée au meurtre de Nijjar.

Les États-Unis ont exprimé leur « profonde préoccupation » face aux accusations du Canada et l’ambassadeur américain en Inde, Eric Garcetti, a déclaré mercredi que « ceux qui sont responsables doivent rendre des comptes ».

« Nous espérons que nos amis et partenaires traditionnels coopéreront pour aller au fond des choses », a déclaré Garcetti, cité par l’agence de presse indienne ANI, dans laquelle Reuters détient une participation minoritaire.

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré mercredi que les États-Unis étaient « profondément préoccupés » par les allégations du Canada.

« Nous encourageons l’Inde à coopérer pleinement », a déclaré Kirby aux journalistes.

Le principal parti d’opposition du Congrès indien a approuvé le rejet par le gouvernement des accusations du Canada, appelant à une prise de position contre les menaces à la souveraineté indienne.

« La défense par Trudeau du terroriste déclaré Hardeep Singh Nijjar est absolument honteuse et montre à quel point le régime canadien actuel est au lit avec les sympathisants du Khalistani », a déclaré Abhishek Manu Singhvi, un haut législateur du Congrès, sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

Khalistan est le nom d’un État sikh indépendant dont la création était le but d’une insurrection sikh sanglante dans les années 1980 et 1990 dans l’État du Pendjab, au nord de l’Inde, au cours de laquelle des dizaines de milliers de personnes ont été tuées.

En tant que parti au pouvoir à l’époque, le Congrès a mené la lutte contre l’insurrection et l’a finalement réprimée.

Mais cela a coûté la vie aux principaux dirigeants du Congrès, le Premier ministre Indira Gandhi, assassiné par ses gardes du corps sikhs en 1984, et au ministre en chef du Pendjab, Beant Singh, tué dans l’explosion d’une bombe par des séparatistes sikhs en 1995.

Bien qu’il n’y ait pratiquement plus de soutien à l’insurrection en Inde, de petits groupes de sikhs en Australie, en Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis soutiennent la revendication séparatiste et organisent occasionnellement des manifestations devant les ambassades indiennes.

New Delhi, qui se méfie de toute reprise de l’insurrection, est depuis longtemps mécontente des activités séparatistes sikhs au Canada et a exhorté Ottawa à agir contre les éléments anti-indiens.

Le Canada compte la plus grande population de sikhs en dehors de l’État indien du Pendjab, avec environ 770 000 personnes déclarant le sikhisme comme religion lors du recensement de 2021.

Certains analystes indiens affirment qu’Ottawa ne freine pas les manifestants sikhs car ils constituent un groupe politiquement influent.