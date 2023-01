L’Inde devrait exclure Apple Watch et AirPods des règles proposées sur les chargeurs USB-C

Semblable aux prochaines lois de charge de l’UE qui obligent Apple et tous les autres fabricants de smartphones à adopter l’USB Type-C sur tous les téléphones mobiles, tablettes et appareils photo vendus dans les 27 pays de l’Union européennel’Inde cherche également à introduire des règles similaires exigeant l’utilisation de l’USB Type-C pour le chargement, bien que le pays puisse exclure les législations à venir sur les AirPods et les montres Apple.

Selon un rapport de menthel’Inde envisagerait d’exempter les featurephones, les appareils portables et les produits audio personnels de la nouvelle loi proposée, permettant à Apple de continuer à vendre l’Apple Watch et les AirPods dans le pays sans aucune modification de la façon dont les produits sont facturés.

Cependant, tous les détails sur les nouvelles règles proposées pour les chargeurs USB-C sont encore inconnus, citant un haut responsable indien, menthe affirment que les fabricants d’appareils et les parties prenantes ont des préoccupations communes concernant le mandat, ce qui pourrait obliger les consommateurs à acheter de nouveaux accessoires de charge pour de futurs achats de produits.

S’exprimant dans une interview au début de l’année dernière, Le vice-président du marketing mondial d’Apple, Greg Joswiak, a déclaré que la société n’avait “pas d’autre choix” que de se conformer aux nouvelles règles de facturation de l’UE.confirmant qu’Apple passera du connecteur Lightning à l’USB-C avec les futurs produits, bien qu’il n’ait pas été précisé quand la transition commencerait.