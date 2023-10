"L’Inde devrait également soutenir les Palestiniens": Shashi Tharoor à NDTV

Le Congrès étant critiqué pour sa déclaration sur l’attaque du Hamas contre Israël, le haut dirigeant du parti, Shashi Tharoor, a déclaré aujourd’hui que le groupe terroriste ne représente pas la Palestine. « La position du Centre sur la guerre contre Israël ne va pas assez loin, l’Inde devrait également soutenir les Palestiniens… Le pays ne devrait pas oublier la cause de la Palestine », a-t-il déclaré à NDTV dans une interview exclusive.

Dans une déclaration aujourd’hui, le Comité de travail du Congrès, l’organe décisionnel le plus élevé du parti, a exprimé sa « consternation et son angoisse » face à la guerre. Mais il a également souligné le droit du peuple palestinien à « la terre (et) à l’autonomie gouvernementale, et à vivre dans la dignité et le respect ».

La déclaration a été attaquée par le BJP, le parti accusant le Congrès de soutenir le terrorisme et d’être « l’otage de la politique des banques de vote minoritaire ».

« La résolution du Congrès sur la guerre contre Israël est un exemple classique de la façon dont la politique étrangère indienne était l’otage de la politique de vote minoritaire du Congrès, jusqu’à ce que Modi arrive », a déclaré le député du BJP Tejasvi Surya.