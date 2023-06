L’Inde devrait éclipser la Chine alors que l’Asie reste un point positif pour la croissance mondiale

Rashtrapati Bhavan, la résidence officielle du président de l’Inde, à New Delhi. Kriangkrai Thitimakorn | moment | Getty Images

La croissance économique de l’Inde devrait dépasser celle de la Chine cette année et l’année prochaine, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques. Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales, l’OCDE a prédit que l’Inde, la Chine et l’Indonésie dépasseraient les projections du produit intérieur brut pour 2023 et 2024. Dans l’ensemble, l’organisation s’attend à une croissance mondiale de 2,7 % cette année. Ce serait le deuxième taux annuel le plus bas depuis la crise financière mondiale, à l’exception de l’année de la pandémie de Covid 2020, a-t-il déclaré. « La chute des prix de l’énergie et l’inflation globale, l’atténuation des goulots d’étranglement de l’offre et la réouverture de l’économie chinoise, associés à un emploi solide et à des finances des ménages relativement résilientes, contribuent tous à une reprise prévue », a déclaré l’économiste en chef de l’OCDE, Clare Lombardelli. « Néanmoins, la reprise sera faible par rapport aux normes passées », a-t-elle déclaré, ajoutant que les responsables de la politique monétaire « devront naviguer sur une route difficile ».

L’OCDE s’attend à ce que l’Inde enregistre une croissance de 6 % en 2023 ; La Chine devrait croître de 5,4 %, l’Indonésie de 4,7 %. Croissance annuelle de l’Inde en 2022 l’élan devrait se poursuivre cette année, a indiqué le groupe, après une production agricole plus élevée que prévu et de fortes dépenses publiques. L’OCDE a ajouté que l’assouplissement de la politique monétaire au second semestre de l’année prochaine contribuera au retour de la dynamique des dépenses des ménages. Il s’attend également à ce que la banque centrale indienne se tourne vers de légères baisses des taux d’intérêt à partir du milieu de 2024. Le rapport ajoute qu’il s’attend à ce que l’inflation globale moyenne des pays de l’OCDE tombe à 6,6 % cette année, après avoir culminé à 9,4 % en 2022. Il prévoit également que le Royaume-Uni connaîtra le niveau d’inflation le plus élevé parmi les économies avancées cette année. Parmi les pays ciblés par l’analyse de l’inflation de l’OCDE, seules l’Argentine et la Turquie devraient afficher un taux global plus élevé. Afin de lutter contre l’inflation et répondre aux inquiétudes à venir pour l’économie mondiale, l’OCDE a conseillé aux gouvernements de prendre les trois mesures suivantes : maintenir une politique monétaire restrictive ; supprimer progressivement et cibler le soutien budgétaire ; et donner la priorité aux dépenses favorables à la croissance et aux réformes structurelles favorisant l’offre. « Presque tous les pays ont des déficits budgétaires et des niveaux d’endettement plus élevés qu’avant la pandémie », a déclaré l’organisation dans son rapport. « Des choix prudents sont nécessaires pour préserver les maigres ressources budgétaires pour les futures priorités politiques et pour assurer la viabilité de la dette », a-t-il déclaré.

Amélioration « fragile »

Pourtant, l’OCDE a averti que la reprise économique mondiale reste fragile alors que les banques centrales continuent de resserrer leur politique monétaire, ce qui pourrait entraîner des tensions sur les marchés financiers. « Les principales inquiétudes sont que de nouvelles fragilités pourraient apparaître dans le secteur bancaire, entraînant une perte de confiance plus large et une forte contraction du crédit, et une augmentation des risques liés à l’inadéquation des liquidités et à l’effet de levier dans les institutions financières non bancaires », a-t-il déclaré.

Tout en notant que les banques pourraient être collectivement plus résilientes qu’elles ne l’étaient lors de la récente crise financière mondiale, l’OCDE a déclaré que « la confiance des marchés reste fragile, comme le montre la vitesse à laquelle les pressions sur le secteur bancaire se sont propagées à travers les pays à la suite des faillites bancaires aux États-Unis en Mars. » Il a également souligné les niveaux d’endettement élevés dans les économies avancées, à la suite de la pandémie de Covid et de la guerre de la Russie en Ukraine. « La plupart des pays sont aux prises avec des déficits budgétaires et une dette publique plus élevés. Le fardeau du service de la dette augmente et les pressions sur les dépenses liées au vieillissement et à la transition climatique s’accumulent », a écrit Lombardelli de l’OCDE. Le mois dernier, Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a soulevé des préoccupations similaires, ajoutant que les ratios dette/PIB des économies avancées sont « plus élevés que jamais ».

L’Asie reste brillante

Alors que l’économie mondiale pourrait encore ralentir, l’Asie devrait rester un point positif car l’inflation régionale devrait rester « relativement modérée », selon l’OCDE. Il a ajouté que la réouverture de la Chine devrait stimuler la demande pour l’ensemble de la région. Ailleurs, l’OCDE prévoit une croissance du PIB de 1,3 % pour le Japon, stimulée par le soutien de la politique budgétaire, alors que l’inflation sous-jacente continue d’augmenter vers 2 %.