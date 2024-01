L’Inde devrait devenir la troisième économie mondiale en 2027, selon le ministère des Finances

Dans un rapport publié lundi, le ministère des Finances a déclaré que l’économie devrait connaître une croissance égale ou supérieure à 7 % au cours de l’exercice 2024. L’exercice budgétaire de l’Inde commence le 1er avril et se termine le 31 mars.

Actuellement, l’Inde est la cinquième économie mondiale, derrière les États-Unis, la Chine, le Japon et l’Allemagne.

Selon Goldman Sachs, l’Inde est sur le point de devenir la deuxième économie mondiale d’ici 2075, dépassant non seulement le Japon et l’Allemagne, mais aussi les États-Unis.

Le budget de l’Union ne sera publié qu’après les élections générales d’avril à mai de cette année. Le budget intérimaire sera présenté jeudi par la ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, et n’inclura probablement pas de changements majeurs en matière de dépenses ou de politique fiscale.

Il a déclaré que les investissements dans les infrastructures physiques et numériques ont contribué à stimuler l’offre et l’industrie manufacturière. En conséquence, « la croissance du PIB réel sera probablement plus proche de 7 % » au cours de l’exercice 2025, a-t-il ajouté.

“La robustesse observée dans la demande intérieure, à savoir la consommation privée et l’investissement, trouve son origine dans les réformes et les mesures mises en œuvre par le gouvernement au cours des dix dernières années”, a déclaré Nageswaran dans le rapport, expliquant les principaux moteurs de la croissance indienne.

Les actions indiennes connaissent un début d’année positif.

L’indice Nifty 50 a augmenté de plus de 20 % en 2023 après avoir organisé des rallyes records l’année dernière. Ce mois-ci, l’indice a franchi pour la première fois la barre des 22 000.

L’optimisme croissant quant aux perspectives de croissance du pays le plus peuplé du monde, ainsi que l’augmentation des liquidités et une plus grande participation nationale ont été des facteurs clés qui ont favorisé la reprise.

L’espoir d’une plus grande continuité politique a également été un moteur de la reprise, alors que l’Inde se prépare pour ses élections générales entre avril et mai.

Les investisseurs parient que la Reserve Bank of India réduira ses taux d’intérêt cette année, très probablement au second semestre – ce qui devrait stimuler les marchés boursiers et stimuler les dépenses dans l’économie.