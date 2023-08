L’Inde devient le 4ème pays à atteindre la Lune alors qu’un vaisseau spatial atterrit près du pôle sud lunaire

L’Inde est entrée mercredi dans l’histoire en devenant le premier pays au monde à faire atterrir un vaisseau spatial près du pôle sud de la Lune, un territoire inexploré qui, selon les scientifiques, pourrait contenir des réserves vitales d’eau gelée, et le quatrième pays à réaliser un alunissage.

Un atterrisseur avec un rover à l’intérieur s’est posé sur la surface lunaire à 6 h 04, heure locale, suscitant des acclamations et des applaudissements parmi les scientifiques spatiaux qui observaient l’événement dans la ville de Bangalore, dans le sud de l’Inde. Après une tentative infructueuse en 2019, l’Inde rejoint désormais les États-Unis, l’Union soviétique et la Chine pour franchir cette étape.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a assisté au débarquement historique depuis l’Afrique du Sud, où il participe au sommet des nations BRICS. « L’Inde est maintenant sur la Lune. L’Inde a atteint le pôle sud de la Lune – aucun autre pays n’a réussi cela. Nous sommes témoins de l’histoire », a déclaré Modi en agitant le drapeau tricolore indien.

S. Somnath, président de l’Organisation indienne de recherche spatiale, ou ISRO, a déclaré que le rover glisserait sur un volet de l’atterrisseur en quelques heures ou une journée et mènerait des expériences, notamment une analyse de la composition minérale de la surface lunaire.

Mission Chandrayaan-3 :

L’image capturée par la

caméra d’imagerie d’atterrissage

après l’atterrissage. Elle montre une partie du site d’atterrissage de Chandrayaan-3. On voit également une jambe et son ombre qui l’accompagne. Chandrayaan-3 a choisi une région relativement plate sur la surface lunaire 🙂… pic.twitter.com/xi7RVz5UvW —@isro

La mission devrait rester opérationnelle pendant deux semaines, a-t-il précisé. Il a également déclaré que l’Inde tenterait ensuite une mission lunaire habitée.

La mission fait progresser les ambitions spatiales de l’Inde

L’atterrissage réussi de l’Inde intervient quelques jours seulement après que le Luna-25 russe, qui visait la même région lunaire, se soit mis en orbite de manière incontrôlée et s’est écrasé. Cela aurait été le premier alunissage russe réussi après une interruption de 47 ans. Le chef russe de la société spatiale contrôlée par l’État Roscosmos a attribué cet échec au manque d’expertise en raison de la longue pause dans la recherche lunaire qui a suivi la dernière mission soviétique sur la lune en 1976.

Excités et anxieux, les habitants de toute l’Inde, qui abrite la plus grande population du monde, se sont rassemblés autour des téléviseurs dans les bureaux, les magasins, les restaurants et les maisons. Des milliers de personnes ont prié mardi pour le succès de la mission avec des lampes à huile sur les rives du fleuve, des temples et des lieux religieux, dont la ville sainte de Varanasi, dans le nord de l’Inde.

Après l’atterrissage, les félicitations ont afflué du monde entier, consolidant l’émergence de l’Inde en tant que puissance spatiale moderne.

Des journalistes filment mercredi la retransmission en direct de l’atterrissage du vaisseau spatial Chandrayaan-3 sur la lune dans les installations du réseau de télémétrie, de suivi et de commande de l’ISRO à Bangalore, en Inde. (Aijaz Rahi/Associated Press)

« Votre réussite stimulera l’imagination et éclairera l’avenir des peuples du monde entier », a publié sur X le Bureau des océans et des affaires environnementales et scientifiques internationales du Département d’État américain.

« Incroyable! » Le directeur général de l’Agence spatiale européenne, Josef Aschbacher, a tweeté. « Je suis vraiment impressionné. »

L’ancien chef de mission scientifique de la NASA, Thomas Zurbuchen, qui travaille désormais à l’ETH Zurich, une université publique de recherche en Suisse où il dirige l’initiative spatiale, s’est dit fier de cette réussite.

Le Chandrayaan-3 indien – « vaisseau lunaire » en sanskrit – a décollé d’une rampe de lancement à Sriharikota, dans le sud de l’Inde, le 14 juillet. Son atterrissage marque une étape importante dans les progrès du pays dans l’exploration spatiale, a déclaré l’ISRO dans un communiqué plus tôt.

La glace lunaire pourrait être une ressource précieuse

De nombreux pays et entreprises privées s’intéressent à la région du pôle Sud, car les cratères ombragés en permanence pourraient contenir de l’eau gelée qui pourrait faciliter les futures missions d’astronautes.

Le module atterrisseur et rover à six roues de Chandrayaan-3 est configuré avec des charges utiles qui fourniraient des données à la communauté scientifique sur les propriétés du sol et des roches lunaires, y compris les compositions chimiques et élémentaires.

Les gens célèbrent mercredi en regardant une retransmission en direct de l’atterrissage de Chandrayaan-3, ou « vaisseau lunaire » en sanskrit, à Mumbai, en Inde. (Rajanish Kakade/Associated Press)

La précédente tentative de l’Inde d’atterrir un vaisseau spatial robotique près du pôle sud peu exploré de la lune s’est soldée par un échec en 2019. Il est entré dans l’orbite lunaire mais a perdu le contact avec son atterrisseur, qui s’est écrasé lors de sa descente finale pour déployer un rover pour rechercher des signes de eau. Selon un rapport d’analyse de défaillance soumis à l’ISRO, le crash a été causé par un problème logiciel.

La mission américaine de 140 millions de dollars menée en 2019 visait à étudier les cratères lunaires ombragés en permanence, soupçonnés de contenir des dépôts d’eau, et ont été confirmées par la mission orbitale indienne Chandrayaan-1 en 2008.

Alors que l’Inde, dotée de l’arme nucléaire, est devenue la cinquième économie mondiale l’année dernière, le gouvernement nationaliste de Modi est impatient de montrer la position croissante de l’Inde en tant que puissance technologique et spatiale. Une mission lunaire réussie concorde avec l’image de Modi d’une Inde ascendante affirmant sa place parmi l’élite mondiale et contribuerait à renforcer sa popularité avant les élections générales cruciales de l’année prochaine.

Arun Haryani brandit un modèle du LVM3 M4, qui a été utilisé lors du lancement du vaisseau spatial Chandrayaan-3, à la veille de son alunissage, à Ahmedabad, en Inde, mardi. (Amit Dave/Reuters)

L’attente d’un atterrissage réussi s’est accrue après la tentative ratée de la Russie et alors que la Chine, rivale régionale de l’Inde, franchit de nouvelles étapes dans l’espace. En mai, la Chine a lancé un équipage de trois personnes pour sa station spatiale en orbite et espère envoyer des astronautes sur la Lune avant la fin de la décennie. Les relations entre l’Inde et la Chine se sont dégradées depuis les affrontements frontaliers meurtriers de 2020.

De nombreux pays et entreprises privées se battent pour réussir à faire atterrir un vaisseau spatial sur la surface lunaire. En avril, le vaisseau spatial d’une société japonaise s’est apparemment écrasé alors qu’il tentait d’atterrir sur la lune. Une organisation à but non lucratif israélienne a tenté de réaliser un exploit similaire en 2019, mais son vaisseau spatial a été détruit à l’impact.

La lune est photographiée en 2006. De nombreuses missions lunaires provenant de plusieurs pays sont prévues pour les années à venir. (Roberto Schmidt/AFP/Getty)

Le Japon prévoit de lancer un atterrisseur lunaire sur la Lune ce week-end dans le cadre d’une mission de télescope à rayons X, et deux sociétés américaines rivalisent également pour placer des atterrisseurs sur la Lune d’ici la fin de l’année, l’une d’entre elles au pôle sud. . Dans les années à venir, la NASA prévoit de faire atterrir des astronautes au pôle sud lunaire, en profitant de l’eau gelée des cratères.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a tweeté via X : « Félicitations à l’ISRO pour votre atterrissage réussi au pôle Sud lunaire de Chandrayaan-3 ! Et félicitations à l’#Inde pour avoir été le 4ème pays à réussir l’atterrissage en douceur d’un vaisseau spatial sur la Lune. Nous sommes heureux d’être votre partenaire dans cette mission! »

Pallava Bagla, écrivain scientifique et co-auteur de livres sur l’exploration spatiale indienne, a déclaré que l’échec russe quelques jours plus tôt n’avait pas découragé l’Inde. Il a également déclaré que les leçons tirées de l’échec de la mission indienne il y a quatre ans avaient été prises en compte et qu’une mission sans faille avait été exécutée mercredi.

« Les Indiens n’ont pas déraillé. Ils ont continué leur voyage avec une force et une confiance qui ont porté leurs fruits », a-t-il déclaré.

