L’Inde deviendra la deuxième économie mondiale d’ici 2075 selon Goldman Sachs

L’Inde est sur le point de devenir la deuxième économie mondiale d’ici 2075, dépassant non seulement le Japon et l’Allemagne, mais aussi les États-Unis, selon Goldman Sachs.

Actuellement, l’Inde est la cinquième économie mondiale, derrière l’Allemagne, le Japon, la Chine et les États-Unis.

En plus d’une population en plein essor, les prévisions sont motivées par les progrès du pays en matière d’innovation et de technologie, l’augmentation des investissements en capital et la hausse de la productivité des travailleurs, la banque d’investissement écrit dans un rapport récent.

« Au cours des deux prochaines décennies, le taux de dépendance de l’Inde sera l’un des plus bas parmi les économies régionales », a déclaré l’économiste indien de Goldman Sachs Research, Santanu Sengupta.

Le ratio de dépendance d’un pays est mesuré par le nombre de personnes à charge par rapport à la population totale en âge de travailler. Un faible taux de dépendance indique qu’il y a proportionnellement plus d’adultes en âge de travailler qui sont capables de subvenir aux besoins des jeunes et des personnes âgées.