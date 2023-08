L’Inde devancera toutes les autres économies du G20 pour les 2 prochaines années: Moody’s

Moody’s Investors Service a confirmé vendredi la note de l’Inde à la note d’investissement la plus basse de «Baa3», avec une perspective stable, affirmant qu’une croissance élevée soutiendra une augmentation progressive des niveaux de revenu, mais a signalé les risques de politiques populistes en raison de la montée des tensions politiques.

Moody’s a déclaré que bien que la croissance potentielle de l’Inde ait diminué au cours des 7 à 10 dernières années, la croissance dépasserait toutes les autres économies du G20 au moins au cours des deux prochaines années, tirée par la demande intérieure.

Moody’s a déclaré que la restauration de perspectives de croissance robustes après la pandémie, l’engagement effectif en faveur du ciblage de l’inflation et la réhabilitation du système financier aidé par la réforme soutiennent sa vision du renforcement de l’efficacité de la politique monétaire et macroéconomique.

« Cependant, la réduction de la société civile et de la dissidence politique, aggravée par la montée des tensions sectaires, soutient une évaluation plus faible du risque politique et de la qualité des institutions », a déclaré Moody’s tout en affirmant les notations à long terme des émetteurs de devises locales et étrangères du gouvernement et la note senior non garantie en devise locale à Baa3.

L’agence de notation basée aux États-Unis a déclaré que la violence à Manipur avait fait au moins 150 morts depuis mai 2023.

« Bien qu’il est peu probable qu’une polarisation politique élevée conduise à une déstabilisation matérielle du gouvernement, la montée des tensions politiques intérieures suggère un risque continu de politiques populistes – y compris aux niveaux des gouvernements régionaux et locaux – au milieu de la prévalence de risques sociaux tels que la pauvreté et les revenus. l’inégalité, ainsi que l’accès inéquitable à l’éducation et aux services de base ».

« De plus, l’éclatement périodique des tensions frontalières avec les pays voisins était une aberration parmi les souverains évalués comme ayant une sensibilité globale plus faible au risque politique », a déclaré Moody’s.

Baa3 est la notation la plus basse de la catégorie investissement.

Les trois agences de notation mondiales, Fitch, S&P et Moody’s, ont la note d’investissement la plus basse de l’Inde, avec une perspective stable. Les notations sont considérées par les investisseurs comme un baromètre de la solvabilité d’un pays et affectent les coûts d’emprunt.

Moody’s a déclaré qu’en l’absence de gains de revenus plus importants, le gouvernement central sera mis au défi d’atteindre son objectif de déficit budgétaire de 4,5% du PIB pour l’exercice commençant en avril 2025 (exercice 2025) contre 6,4% pour l’exercice 2022.

Par conséquent, Moody’s prévoit que la dette des administrations publiques se stabilisera à environ 80 % du PIB au cours des 2 à 3 prochaines années, ce qui est inférieur au pic de près de 90 % atteint au cours de l’exercice 2020, mais supérieur à celui de nombreux États souverains de notation similaire.

Les perspectives stables reflètent les attentes de Moody’s en matière de stabilité financière et extérieure, représentées par une croissance résiliente du crédit, des liquidités intérieures abondantes pour répondre aux besoins de financement des secteurs public et privé, des déficits courants gérables et des réserves de devises suffisamment importantes pour répondre aux besoins extérieurs du pays. obligations de paiement et besoins d’importation.

