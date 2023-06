L’Inde descend aux Pays-Bas 2-3 à Eindhoven

L’équipe indienne de hockey masculin a réalisé une performance très animée contre les Pays-Bas, mais a perdu 2-3 ici dans la FIH Hockey Pro League 2022-23 en cours samedi. Les buts des Pays-Bas sont venus de Duco Telgenkamp (7′), Boris Burkhardt (41′) et Tjep Hoedemakers (43′), tandis que ce sont Sanjay (18′) et Gurjant Singh (46′) qui ont marqué pour l’Indian Men’s Hockey Équipe.

L’équipe indienne de hockey masculin a commencé le concours avec plus de possession de balle, cherchant à attaquer les Néerlandais au début. Les Pays-Bas ont dû creuser profondément pour empêcher l’Inde de marquer même si Amit Rohidas a failli convertir un Penalty Corner. Peu de temps après, les Néerlandais se sont mis en marche et c’est Duco Telgenkamp (7e) qui a ouvert le score en déjouant PR Sreejesh au second poteau. Les Pays-Bas ont continué à attaquer par la suite, mais PR Sreejesh a réalisé quelques arrêts brillants dans les dernières minutes du premier quart alors que l’équipe indienne de hockey masculin entamait la première pause, menée 0-1.

Les partisans indiens faisaient de leur mieux pour motiver les joueurs, et l’équipe indienne de hockey masculin a répliqué en égalisant au début du deuxième quart lorsque Sanjay (18′) a trouvé le fond du filet à bout portant. Quelques instants plus tard, Abhishek et Mandeep Singh ont eu une chance au but, mais les Néerlandais ont tenu le coup. Les deux équipes ont continué à chercher le prochain but, et cela a produit du hockey fluide dans la seconde moitié du quart, cependant, aucune n’a pu sortir de l’impasse et les équipes sont entrées dans la pause avec les scores bloqués à 1-1.

Au troisième quart, l’équipe indienne de hockey masculin a maintenu l’intensité et cherché un but au début, mais les Néerlandais ont réussi à les tenir à l’écart. Les Néerlandais ont bien résisté à la tempête et ont commencé à repousser un peu l’Inde. A quatre minutes de la fin du quart-temps, les Néerlandais ont concocté un mouvement rapide de la droite qui a vu Boris Burkhardt (41e) marquer devant PR Sreejesh pour porter le score à 2-1. Quelques minutes plus tard, les Néerlandais remportaient une série de Penalty Corners, transformant le troisième alors que Tjep Hoedemakers (43e) s’inscrivait sur la feuille de match. A la pause, les Pays-Bas menaient l’Inde 3-1.

L’équipe indienne de hockey masculin a commencé le dernier quart-temps en beauté, alors que Lalit a joué à Gurjant Singh (46 e), qui a pulvérisé à domicile pour porter le score à 3-2 avant la fin de la première minute. L’équipe indienne de hockey masculin envisageait d’égaliser et a eu l’avantage numérique pendant un certain temps. Mandeep and Co a tout donné dans la phase de jeu suivante, mais les Néerlandais ont tenu le coup. L’équipe indienne de hockey masculin a jeté l’évier de la cuisine sur les Néerlandais dans les cinq dernières minutes, mais n’a pas réussi à égaliser. Les Néerlandais se sont accrochés et sont repartis vainqueurs, avec un score de 3-2 contre l’équipe indienne de hockey masculin.

La prochaine étape pour l’équipe indienne de hockey masculin sera le match contre l’Argentine le 11 juin.