L’Inde descend au Taipei chinois lors de l’ouverture de la campagne

Le combat courageux du double médaillé olympique PV Sindhu s’est terminé à l’agonie alors que l’Inde a entamé sa campagne de la Coupe Sudirman de manière lamentable, en s’inclinant face au redoutable Chinese Taipei lors du premier tour dimanche.

Cependant, les joueurs indiens n’ont pas manqué de combat puisque Tanisha Crasto et K Sai Prateek ont ​​commencé sur une note positive dans le concours de double mixte, mais ils ont fini par s’essouffler, perdant 21-18 24-26 6-21. au monde non. 30 Yang Po-Hsuan et Hu Ling Fang.

Le numéro 9 mondial HS Prannoy n’a alors pas pu trouver son jeu « A », perdant 19-21 15-21 au numéro un mondial. 5 Chou Tien Chen alors que l’Inde était à la traîne 0-2 après les deux premiers matches.

Sindhu s’est alors vu confier la responsabilité de ramener l’Inde dans le match nul, mais cela allait toujours être une tâche difficile avec son ennemi juré et ancien numéro un mondial. 1 Tai Tzu Ying debout à travers le filet.

Le joueur de 27 ans d’Hyderabad, qui n’a pas été au meilleur de sa forme ces derniers temps, a produit une performance granuleuse après l’inversion du match d’ouverture, mais n’a pas pu tenir la distance avec Tai Tzu gérant un 21-14 18-21 21- 17 victoires en une heure et quatre minutes.

Cela a permis au Taipei chinois de prendre une avance inattaquable de 3-0 dans le match nul de cinq matches.

La dernière fois que Sindhu avait battu Tai Tzu, c’était en route vers son titre de championne du monde en 2019. Dans l’ensemble, c’était sa 18e défaite contre la joueuse de Taipei.

Sindhu, dont le meilleur résultat cette saison jusqu’à présent a été une dernière apparition au Masters d’Espagne, a cependant semblé beaucoup plus raffinée dans son jeu global car elle a fait preuve d’une grande riposte lors des deuxième et troisième matchs après avoir perdu le premier.

Alors que Tai Tzu semblait de loin le meilleur joueur dans le match d’ouverture, Sindhu a réussi à accélérer le rythme dans le second pour amener le match au décideur.

Dans le troisième match, le duo est passé au coude à coude jusqu’à 6-6. Tai Tzu a ensuite pris une avance de 9-6 mais Sindhu a continué à chercher des angles pour troubler l’assistant de Taipei.

Un entraînement en coup droit a ramené Sindhu à égalité à 10-10 avant que son adversaire n’entre dans la pause avec une avance d’un point.

Après la reprise, Sindhu menait 14-12 mais elle a pulvérisé deux fois vers le filet pour porter le score à 15-14 en faveur de Tai Tzu. Un autre tir est allé loin et Tai Tzu est passé à 17-14 avec un tir trompeur.

L’artiste tactile a joué quelques-uns de ses coups sensationnels avant qu’un smash sur toute la ligne ne lui donne cinq points de match. Sindhu en a sauvé deux avant que Tai Tzu ne déclenche un retour rapide du service de l’Indien pour remporter le match.

