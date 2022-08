L’Inde déroute Singapour pour atteindre la finale de l’équipe mixte de badminton

Lakshya Sen a déjoué le champion du monde en titre, Loh Kean Yew, alors que l’Inde a montré sa puissance pour blanchir Singapour 3-0 et entrer dans la finale par équipe mixte aux Jeux du Commonwealth lundi.

En double masculin, Satwiksairaj Reddy et Chirag Shetty ont donné l’avantage à l’Inde en demi-finale avec une victoire 21-11, 21-12 contre Yong Kai Terry Hee et Andu Jun Kian Kwek. Le double médaillé olympique PV Sindhu a été clinique contre Jia Min Yeo, 19e, pour un résultat de 21-11, 21-12, portant l’avance de l’Inde à 2-0.

CWG 2022|COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS

Le troisième match entre Sen et Loh était le match le plus attendu de la demi-finale avec l’Indien au 10e rang face au Singapourien au neuvième rang. Sen, qui a prolongé son compte face à face sur Loh à 4-2, a tenté sa chance contre le Singapourien et a réussi le plus souvent.

L’Indien a utilisé son coup droit retentissant pour perturber le rythme de Loh. Sen a commencé lentement alors que Loh prenait une avance de 4-0 lors du premier match. Il a rebondi pour faire 6-6 après un long échange, Loh ne sachant pas s’il devait le quitter ou le frapper.

L’Indien est entré dans la pause avec un mince avantage de 11-10 et a fait 14-10 avec deux fautes directes de la raquette de Loh. Il a enchaîné avec un puissant smash sur le coup droit de Loh et a porté le score à 16-10. Loh a réduit l’écart, mais Sen a réussi à mener 1-0 dans le match après que le Singapourien ait trouvé le filet. Le deuxième match a également été une bataille difficile, mais Sen a toujours maintenu la tête et a clôturé le match.

« C’était un bon match contre lui. Je savais à quoi m’attendre aujourd’hui. Le plan a fonctionné aujourd’hui. Vraiment heureux que l’Inde soit à nouveau en finale », a déclaré Sen après le match et a également remercié une foule indienne bruyante à l’arène NEC.

Auparavant, Sindhu avait toujours le contrôle total de son match contre Yeo. Elle menait 11-6 à l’intervalle du premier match. Un amorti gagnant après un long rallye a porté le score à 13-7. Il a été suivi d’un smash corporel sur Yeo pour 16-8. Trop de fautes directes ont été commises par Yeo.

Le deuxième match a également été fluide pour Sindhu qui a levé les mains en l’air après que Yeo ait poussé un service à la balle de match. Rankireddy et Shetty ont également remercié la foule après le premier match.

“C’était un match très important. Nous avons eu la chair de poule chaque fois qu’ils ont scandé India India », a déclaré Shetty.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici