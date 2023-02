L’Inde déroute le Kazakhstan 5-0 en ouverture

HS Prannoy de l’Inde (AP Image)

HS Prannoy et PV Sindhu ont remporté leurs matchs en simple alors que les duos en double d’Ishaan Bhatnagar et Tanisha Crasto, Treesa Jolly et Gayatri Gopichand, et Krishna Prasad Garga et Vishnuvardhan Goud Panjala ont tous remporté leurs matchs respectifs pour assurer un balayage net de l’Inde contre le Kazakhstan.