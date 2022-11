L’Inde déroute la Nouvelle-Zélande 7-4 dans une riposte animée

L’Inde a marqué six buts d’affilée du début du deuxième quart au milieu du quatrième pour revenir brillamment d’un déficit de 1-3 pour vaincre la Nouvelle-Zélande 7-4 lors d’une rencontre passionnante dans le groupe de la saison quatre de la Pro League masculine de la FIH à le stade de Kalinga vendredi.

Après avoir ouvert sa campagne FIH Pro League 2022-23 avec une victoire 4-3 contre la même équipe néo-zélandaise, a marqué deux fois grâce au drag-flicker Harmanpreet Singh et Karthi Selvam tandis que Raj Kumar Pal, Sukhjeet Singh et Jugraj Singh ont contribué un but chacun à Le score de l’Inde. Simon Child, Sam Lane, Jack Smith et Nic Woods ont marqué pour la Nouvelle-Zélande dans le thriller de 11 buts.

La Nouvelle-Zélande, qui avait perdu 3-2 contre l’Espagne, a commencé son deuxième match contre l’Inde avec plus de but et de détermination, mais le résultat final du match a laissé son entraîneur Greg Nicol avec beaucoup de problèmes à résoudre, car il a concédé sept buts dans n’importe quel match. pas de bon augure pour la défense de l’équipe.

Les hôtes, qui avaient subi une courte défaite contre l’Espagne la semaine dernière lors de leur deuxième match de ce groupe, semblaient en difficulté lorsque la Nouvelle-Zélande a pris les devants grâce à un but du vétéran Simon Child à la première minute et bien que Harmanpreet Singh ait converti un corner de pénalité pour faire 1-1, les Black Sticks ont marqué deux fois par Sam Lane à la 8e minute et Jake Smith à la 13e pour prendre une avance de 3-1 à la fin du premier quart.

Cependant, les Indiens ont montré des nerfs d’acier et ont joué un superbe hockey offensif cohésif pour déchiqueter la défense néo-zélandaise en morceaux alors qu’ils renversaient le match au cours des deux quarts suivants.

Ils sont revenus en action au deuxième quart et le jeune milieu de terrain Karthi Selvam a ramené un but à 2-3 pour l’Inde lorsqu’il a profité d’un bon coup pour marquer à la 16e minute et l’équipe de Graham Reid a égalisé les scores 3-3 lorsque Harmanpreet Singh a marqué son deuxième but à la 18e minute sur un autre coin de pénalité.

L’Inde a arraché l’initiative aux Black Sticks au troisième quart quand ils ont pris les devants 4-3, à peine 33 secondes après la mi-temps lorsqu’un autre jeune Raj Kumar Pal a marqué un panier à la 30e minute.

Les Men in Blue ont ensuite pris le contrôle total du match, ont attaqué par vagues et ont laissé la défense rivale en pagaille, marquant trois buts dans les 22 minutes suivantes pour vaincre la Nouvelle-Zélande.

Karthi a marqué son deuxième but et le cinquième du match de l’Inde à la 37e minute et Sukhjeet Singh a marqué 6-3 lorsqu’il a marqué grâce à une jolie petite déviation sur une passe du skipper Manpreet Singh à la 49e minute. Entre les deux, l’attaquant chevronné Mandeep Singh a claqué une balle juste à côté du but néo-zélandais depuis le haut du cercle de tir.

Mais le jeune drag-flicker Jugraj Singh a marqué son premier but depuis la demi-finale des Jeux du Commonwealth de Birmingham pour porter le score à 7-3 pour l’Inde, claquant le dernier clou dans le cercueil des hôtes.

Nic Wood a inscrit un dernier but de consolation pour la Nouvelle-Zélande à la 53e minute pour porter le score à 7-4 et les Black Sticks ont lancé des attaques désespérées au cours des six dernières minutes du match mais n’ont pas pu marquer plus de buts. Les Indiens ont également remporté quelques corners de pénalité mais n’ont pas pu creuser davantage l’écart.

C’était la deuxième victoire de l’Inde contre La Nouvelle-Zélande dans ce groupe de matches et le quatrième consécutif contre les Black Sticks depuis l’Olympic Test Event à Tokyo en 2019.

L’Inde est désormais en tête du classement de la Pro League avec six points de trois matches, comme l’Espagne qui a disputé un match de moins. L’Espagne affrontera la Nouvelle-Zélande samedi tandis que les hôtes mettront fin aux débats dans ce groupe contre les Redsticks.

