L’Inde dépassera la Chine en tant que pays le plus peuplé en 2023, selon un rapport de l’ONU

L’Inde devrait dépasser la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde en 2023, chacun comptant plus de 1,4 milliard d’habitants cette année, a annoncé lundi un rapport des Nations Unies, avertissant qu’une fécondité élevée mettrait en péril la croissance économique.

La population mondiale, estimée à 8 milliards d’ici le 15 novembre de cette année, pourrait atteindre 8,5 milliards en 2030 et 10,4 milliards en 2100, à mesure que le rythme de la mortalité ralentit, selon le rapport publié à l’occasion de la Journée mondiale de la population.

La population de l’Inde était de 1,21 milliard d’habitants en 2011, selon le recensement national, qui est effectué une fois par décennie. Le gouvernement avait reporté le recensement de 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.

La population mondiale augmentait à son rythme le plus lent depuis 1950, étant tombée en dessous de 1% en 2020, selon les estimations de l’ONU.

En 2021, la fécondité moyenne de la population mondiale s’élevait à 2,3 naissances par femme au cours de la vie, après avoir chuté d’environ 5 naissances en 1950. La fécondité mondiale devrait encore baisser pour atteindre 2,1 naissances par femme d’ici 2050.

“C’est l’occasion de célébrer notre diversité, de reconnaître notre humanité commune et de nous émerveiller devant les progrès de la santé qui ont prolongé la durée de vie et réduit considérablement les taux de mortalité maternelle et infantile”, a déclaré le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, dans un communiqué.

Pourtant, une population croissante était un rappel d’une responsabilité partagée de prendre soin de la planète et de “réfléchir sur les points où nous ne respectons toujours pas nos engagements les uns envers les autres”, a-t-il déclaré.

Se référant à un rapport antérieur de l’Organisation mondiale de la santé – estimant environ 14,9 millions de décès liés à la pandémie de Covid-19 entre janvier 2020 et décembre 2021, le rapport de l’ONU indique que l’espérance de vie mondiale à la naissance est tombée à 71 ans en 2021 contre 72,8 ans en 2019, principalement en raison de la pandémie.

Les Nations Unies ont déclaré que plus de la moitié de l’augmentation prévue de la population mondiale jusqu’en 2050 sera concentrée dans huit pays – la République démocratique du Congo, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Inde, le Nigéria, le Pakistan, les Philippines et la Tanzanie.

Les pays d’Afrique subsaharienne devraient contribuer à plus de la moitié de l’augmentation prévue jusqu’en 2050.

Cependant, la population de 61 pays devrait diminuer de 1 % ou plus entre 2022 et 2050, en raison d’une baisse de la fécondité.