Exactement un an après que les États-Unis ont passé 1 million de cas de coronavirus, le pays a signalé mercredi un total de plus de 32 millions d’infections, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Plus de 500 000 Américains sont morts l’année dernière.

La crise aux États-Unis semble toutefois s’essouffler. Les surtensions potentielles peuvent s’être effondrées dans presque tous les États, selon une analyse des données de USA TODAY. Les leaders nationaux du dénombrement des cas à New York, au Michigan et maintenant en Floride ont tous signalé une baisse du nombre de cas. Mais la menace a également diminué dans la plupart des États à plus petite population.

« Nous devrions surtout nous diriger vers une nouvelle normalité », a tweeté le Dr Ashish K. Jha, doyen de l’école de santé publique de l’Université Brown, notant que la plupart des adultes américains sont maintenant au moins partiellement vaccinés. Des essais cliniques sont en cours pour vacciner des enfants dès l’âge de 6 mois.

La Floride, qui est toujours en tête du pays dans les nouveaux cas, a vu ce nombre de cas chuter de 12% par rapport à la semaine précédente. Il n’est devenu le leader que parce que les comptes au Michigan ont plongé de plus de 36% par rapport au début du mois.

Pourtant, trois États semblent être aux prises avec une augmentation constante des cas: le Colorado et Washington, où les cas ont plus que doublé depuis leurs accalmies en mars, et l’Oregon, où les cas sont près de 3 1/2 fois plus élevés qu’en mars. Les décès ont également augmenté dans ces États, avec 135 décès signalés au cours de la semaine se terminant mardi, contre 78 décès au cours de la semaine se terminant le 27 mars.

Ces augmentations et les populations des États sont trop petites pour maintenir les chiffres nationaux élevés. Les États-Unis signalent maintenant moins de décès qu’avant le début de la vague d’automne, avec en moyenne moins de 700 décès par jour. Les États-Unis signalent encore environ 376 000 cas par semaine, mais ce nombre a chuté d’environ 24,5% en moins de deux semaines.

– Mike Stucka

Également dans l’actualité:

►Des enfants de 6 mois participent désormais à des essais sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins Pfizer et Moderna, rapporte ABC News. Le Dr Zinaida Good, chercheur au centre de cancérologie de Stanford, a inscrit ses deux fils dans l’essai Pfizer de l’hôpital de Stanford. Son fils Soren, âgé de 7 mois, a reçu sa première injection la semaine dernière et va bien, a-t-elle déclaré.

►Le vétéran de l’État d’Hawaï, le sénateur Kalani English, a déclaré mardi qu’il prendrait sa retraite le 1er mai après avoir reçu un diagnostic d’effets à long terme du COVID-19.

► La gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, a déclaré que l’augmentation des hospitalisations au COVID-19 menaçait de submerger les médecins et qu’elle prend des mesures qui imposeront des restrictions dans 15 comtés, y compris une interdiction de manger dans les restaurants à l’intérieur.

► Un enfant qui a voyagé à Hawaï avec ses parents vaccinés est décédé après avoir contracté le COVID-19. Le ministère de la Santé d’Hawaï a déclaré mardi que le garçon avait moins de 11 ans et souffrait d’une maladie sous-jacente connue avant d’être infecté par le coronavirus.

► Un agent de bord de Southwest Airlines a déposé une plainte pour mort injustifiée contre la compagnie aérienne, alléguant que les protocoles COVID laxistes lors de la formation obligatoire l’été dernier et le relâchement de la recherche des contacts après qu’un participant a été testé positif ont conduit à la mort de son mari du virus.

► Alors que le gouvernement fédéral s’efforce de rendre les vaccins COVID-19 disponibles à tous les Américains, les législateurs de plus de 40 États ont introduit une législation qui interdirait les mandats obligeant les gens à se faire vacciner.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,1 millions de cas confirmés de coronavirus et 573000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 148 millions de cas et 3,1 millions de décès. Plus de 297,5 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 232,4 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Vous avez un être cher qui ne veut pas se faire vacciner contre le COVID-19? Voici comment leur parler.

Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Les « puces Cuomo » peuvent entrer dans l’histoire

Les législateurs de l’État de New York ont ​​déclaré qu’ils allégeraient certaines des restrictions COVID ordonnées par le gouverneur Andrew Cuomo. Parmi celles-ci figure la règle des «chips Cuomo» qui oblige les achats d’aliments avec de l’alcool dans les bars et les restaurants.

« Alors que de plus en plus de New-Yorkais continuent de se faire vacciner et que nos taux d’infection continuent de baisser, il est temps de commencer à supprimer certaines restrictions et réglementations qui ne sont plus nécessaires », a déclaré le chef de la majorité au Sénat de l’État démocratique, Andrea Stewart-Cousins, dans un communiqué.

L’Inde dépasse les 200000 décès dus aux coronavirus

L’Inde a dépassé les 200 000 décès mercredi alors qu’une vague dévastatrice de nouvelles infections déchire à la fois les villes denses et les zones rurales et submerge les systèmes de soins de santé au bord de l’effondrement. Le ministère de la Santé a signalé un record en une journée de 3293 décès dus au COVID-19 au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès en Inde à 201187, alors que le deuxième pays le plus peuplé du monde subit son chapitre de pandémie le plus sombre à ce jour.

Le pays a également signalé 362 757 nouvelles infections, un nouveau record mondial, qui a porté le total global à 17,9 millions. Le sommet précédent de 350 000 lundi avait couronné une série de cinq jours d’enregistrement des plus fortes augmentations en un jour dans tous les pays tout au long de la pandémie.

L’Inde, pays de près de 1,4 milliard d’habitants, est le quatrième à traverser 200 000 morts, derrière les États-Unis, le Brésil et le Mexique. Et comme dans de nombreux pays, les experts estiment que les infections et les décès à coronavirus en Inde sont sous-estimés.

Le CDC met à jour les directives de masquage pour les Américains entièrement vaccinés

Les nouvelles directives de masquage des Centers for Disease Control and Prevention indiquent que les Américains entièrement vaccinés n’ont pas besoin de porter un masque à l’extérieur. Les responsables de la santé publique ont déclaré mardi que les Américains entièrement vaccinés peuvent démasquer en marchant, en courant, en faisant de la randonnée ou du vélo à l’extérieur, seuls ou avec des membres de leur famille.

Les personnes vaccinées n’ont pas non plus besoin de porter un masque lors de petites réunions en plein air avec une famille et des amis entièrement vaccinés, ou lors de réunions avec un mélange de personnes vaccinées et non vaccinées, ont-ils déclaré. En outre, les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin de porter de masque dans les restaurants en plein air avec des amis de plusieurs ménages, selon les directives.

Le CDC recommande toujours aux personnes entièrement vaccinées de porter un masque dans les lieux publics intérieurs et dans les lieux publics extérieurs ou les lieux où des masques sont nécessaires.

«L’essentiel est clair, si vous êtes vacciné, vous pouvez faire plus de choses de manière plus sûre à l’extérieur comme à l’intérieur», a déclaré mardi le président Joe Biden lors d’un briefing ultérieur à la Maison Blanche. « Pour ceux qui n’ont pas encore été vaccinés, surtout si vous êtes plus jeune ou pensez que vous n’en avez pas besoin, c’est une autre excellente raison d’aller se faire vacciner maintenant. »

– Adrianna Rodriguez

Le gouvernement attribuera 765K doses de vaccin Johnson & Johnson

Le gouvernement fédéral prévoit d’attribuer quelque 765500 doses du vaccin à injection unique Johnson & Johnson après deux semaines sans, ce qui ramènera le pays à environ 9,6 millions de premières doses la semaine prochaine, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux publiées mardi soir. Les premières doses de Pfizer et Moderna resteront presque identiques aux allocations de cette semaine, avec environ 5,1 millions de premières doses de Pfizer et près de 3,8 millions de premières doses de Moderna allouées pour la semaine commençant lundi.

L’allocation de la semaine en cours était d’environ 8,8 millions de premières doses, toutes de Pfizer et Moderna, montrent les feuilles de calcul fédérales. Vendredi soir, le gouvernement fédéral a supprimé une pause dans l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson, liée à un petit nombre de troubles de la coagulation inhabituels. Les conseillers gouvernementaux ont déclaré que le vaccin J&J sauverait bien plus de vies qu’il n’en risquerait.

– Mike Stucka

Chicago a des plans pour les passeports vaccinaux, selon un responsable

Le principal épidémiologiste de Chicago a déclaré que la ville prévoyait d’annoncer une forme de passeport vaccinal le mois prochain qui donnerait aux résidents vaccinés l’accès à certains événements.

«Nous sommes intéressés à réfléchir à des moyens d’essayer d’inciter les gens», a déclaré le Dr Allison Arwady, commissaire du département de la santé publique de Chicago, lors d’un briefing mardi après-midi. «Les jeunes en particulier peuvent être enthousiasmés par l’idée de participer à des événements, par exemple, qui pourraient être limités aux personnes vaccinées.»

Arwady a déclaré que la ville travaillait avec les organisateurs de clubs et planifiait des concerts et d’autres événements grâce à son programme «Vax Pass». Elle a déclaré que la ville publierait également plus de détails sur son programme «Vax and Relax» avec des salons de coiffure et des salons de beauté et de manucure, où les résidents qui se font vacciner peuvent recevoir une coupe de cheveux ou une manucure gratuite.

«Nous n’allons pas soudoyer les habitants de Chicago pour qu’ils se font vacciner, mais nous allons faire tout ce que nous pouvons pour renforcer la confiance, pour renforcer la commodité, puis pour rendre cela amusant», a-t-elle déclaré.

– Grace Hauck

Le plus grand avion de lutte contre les incendies peut être vendu pour une réponse COVID

Alors que les États occidentaux se préparent pour la saison des incendies de forêt de cette année, le plus grand avion de lutte contre les incendies du monde a été immobilisé et pourrait être converti pour aider à lutter contre une autre crise, la pandémie COVID-19.

Après avoir investi des dizaines de millions de dollars dans la mise à niveau du Global SuperTanker et de sa technologie, les revenus provenant principalement de contrats avec le gouvernement américain et la Californie n’ont pas produit suffisamment de bénéfices pour que l’entreprise puisse continuer à financer le pétrolier, a déclaré Roger Miller, directeur général d’Alterna Capital Partners. LLC, la société d’investissement propriétaire de l’avion.

La société basée dans le Connecticut a reçu plusieurs offres d’achat du SuperTanker et de le transformer en avion de transport de fret, a déclaré Miller. La société d’investissement est ouverte aux investisseurs potentiels qui souhaitent continuer à utiliser le SuperTanker pour répondre aux incendies de forêt, mais si les sociétés de fret présentent une offre plus attrayante, l’entreprise leur vendra, a déclaré Miller.

«La crise COVID a conduit à un énorme boom du marché des avions-cargos volant autour des EPI, des vaccins, juste tout ce que vous ne pouvez pas vous permettre de mettre sur un bateau et d’attendre 45 jours pour l’obtenir», a déclaré Miller.

Contribuant: The Associated Press.