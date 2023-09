L’Inde demande aux citoyens canadiens de « faire preuve de la plus grande prudence » dans le différend concernant l’assassinat d’un militant sikh

Le gouvernement indien a averti mercredi ses citoyens au Canada de « faire preuve de la plus grande prudence » alors que les tensions s’intensifient entre les deux pays après le meurtre d’un militant sikh sur le sol canadien en juin.

Cette déclaration intervient après que le premier ministre Justin Trudeau a déclaré lundi que les agences de renseignement canadiennes enquêtaient sur des allégations selon lesquelles le gouvernement du premier ministre indien Narendra Modi aurait pu jouer un rôle dans le meurtre de Hardeep Singh Nijjar, abattu devant un centre culturel sikh à Surrey. , Colombie-Britannique, le 18 juin.

« Compte tenu de l’augmentation des activités anti-indiennes et des crimes haineux et de la violence criminelle politiquement tolérés au Canada, tous les ressortissants indiens présents au Canada et ceux qui envisagent de voyager sont invités à faire preuve de la plus grande prudence », a déclaré mercredi le ministère indien des Affaires étrangères dans un communiqué.

« Récemment, des menaces ont particulièrement visé des diplomates indiens et des sections de la communauté indienne qui s’opposent au programme anti-indien », poursuit le communiqué sans plus de détails.

« Compte tenu de la détérioration de l’environnement sécuritaire au Canada, il est particulièrement conseillé aux étudiants indiens de faire preuve d’une extrême prudence et de rester vigilants », a-t-il également indiqué.

Nijjar était un fervent partisan d’une patrie sikh indépendante connue sous le nom de Khalistan. Le mouvement est interdit en Inde car les autorités le considèrent comme une menace à la sécurité nationale. Mais le mouvement bénéficie encore d’un certain soutien dans des pays comme le Canada et le Royaume-Uni, où vivent d’importantes communautés sikhs.

Trudeau a déclaré lundi au Parlement qu’il avait discuté de la question avec Modi lors du sommet du G20 la semaine dernière. Il a déclaré avoir dit à Modi que toute implication serait inacceptable et qu’il avait demandé sa coopération dans l’enquête.

« Toute implication d’un gouvernement étranger dans le meurtre d’un citoyen canadien sur le sol canadien constitue une violation inacceptable de notre souveraineté », a déclaré Trudeau.

L’Inde a répondu lundi en affirmant que les allégations selon lesquelles son « implication dans tout acte de violence au Canada étaient absurdes et motivées ».

« Nous sommes un régime démocratique avec un fort engagement en faveur de l’État de droit », a ajouté son ministère des Affaires étrangères. « De telles allégations non fondées visent à détourner l’attention des terroristes et extrémistes du Khalistan, qui ont trouvé refuge au Canada et continuent de menacer la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Inde. »

