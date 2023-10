L’Inde demande au Canada de retirer 41 diplomates, selon un rapport

L’Inde a demandé au Canada qu’elle doit rapatrier 41 diplomates d’ici le 10 octobre, a rapporté mardi le Financial Times.

Les liens entre l’Inde et le Canada sont devenus sérieusement tendus en raison des soupçons des Canadiens selon lesquels des agents du gouvernement indien ont joué un rôle dans le meurtre en juin au Canada d’un leader séparatiste sikh et citoyen canadien, Hardeep Singh Nijjar, que l’Inde avait qualifié de « terroriste ».

L’Inde a rejeté cette allégation, la qualifiant d’absurde.

Le Financial Times, citant des sources proches de la demande indienne, a déclaré que l’Inde avait menacé de révoquer l’immunité diplomatique des diplomates invités à partir et restés après le 10 octobre.

Le Canada compte 62 diplomates en Inde et l’Inde a déclaré que ce total devrait être réduit de 41, selon le journal.

Les ministères des Affaires étrangères indien et canadien n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a déclaré plus tôt qu’il existait un « climat de violence » et une « atmosphère d’intimidation » contre les diplomates indiens au Canada, où la présence de groupes séparatistes sikhs a frustré New Delhi.



(Reportage de Jahnavi Nidumolu à Bangalore ; édité par Christian Schmollinger, Robert Birsel)