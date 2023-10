L’Inde demande au Canada de retirer 41 diplomates en raison des meurtres sikhs : rapport | Nouvelles

L’Inde a déclaré au Canada qu’elle devait rapatrier 41 diplomates d’ici le 10 octobre, selon le journal The Financial Times.

Les liens entre l’Inde et le Canada se sont tendus en raison des soupçons du Canada selon lesquels des agents du gouvernement indien auraient joué un rôle dans le meurtre en juin en Colombie-Britannique d’un leader séparatiste sikh et citoyen canadien, Hardeep Singh Nijjar, que l’Inde avait qualifié de « terroriste » en raison de son plaidoyer. pour le Khalistan, un État sikh indépendant.

L’Inde a rejeté l’allégation de meurtre comme étant absurde.

Le Financial Times, citant des sources proches de la demande indienne, a rapporté mardi que l’Inde avait menacé de révoquer l’immunité diplomatique des diplomates invités à partir s’ils restaient après le 10 octobre.

Le Canada compte 62 diplomates en Inde et l’Inde a déclaré que ce total devrait être réduit de 41, selon le journal.

Les ministères des Affaires étrangères indien et canadien n’ont pas immédiatement réagi à ce rapport.

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a déclaré plus tôt qu’il existait un « climat de violence » et une « atmosphère d’intimidation » contre les diplomates indiens au Canada, où la présence de groupes séparatistes sikhs a frustré New Delhi.

Le Canada abrite environ 770 000 Sikhs, soit la population la plus élevée en dehors de l’État du Pendjab, dans le nord de l’Inde, et le gouvernement indien exprime depuis des décennies son mécontentement face au soutien franc de certains membres de la communauté au Khalistan.

Il y a 15 membres sikhs à la Chambre des communes du Canada, soit plus de 4 pour cent des sièges, alors qu’ils ne représentent qu’environ 2 pour cent de la population canadienne.

Une rébellion cherchant une « patrie sikh » au Khalistan a tué des dizaines de milliers de personnes dans les années 1980 et 1990 et a été écrasée par l’Inde. Aujourd’hui, il n’a pratiquement aucun soutien au Pendjab.

En 2020, l’Inde a accusé Nijjar d’avoir tenu des « discours haineux » et des « imputations séditionnaires et insurrectionnelles » et l’a désigné comme étant « impliqué dans le terrorisme ».