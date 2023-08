L’Inde décrochera l’or aux Jeux olympiques de LA en 2028, sinon à Paris l’année prochaine: Hockey India Sec Gen

Le secrétaire général de Hockey India (HI), Bhola Nath Singh, a affirmé samedi que l’Inde remporterait définitivement l’or aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 si elle manquait le métal jaune à Paris l’année prochaine.

Il a déclaré que l’équipe actuelle de HI dirigée par l’ancien capitaine indien Dilip Tirkey ne ménageait aucun effort pour ramener le hockey indien au sommet.

«J’ai de grands projets pour le hockey et vous verrez de nouvelles choses être introduites. Nous ferons de notre mieux pour changer HI pendant cette période », a déclaré Bhola Nath à PTI.

« Je veux vous assurer que si ce n’est pas les Jeux olympiques de Paris, l’Inde remportera sûrement une médaille d’or aux Jeux olympiques de Los Angeles. S’ils ne le font pas, vous pouvez revenir vers moi. »

Il a déclaré que des plans étaient en place pour donner aux équipes juniors les meilleures installations en tant qu’équipes seniors, associées à une exposition internationale suffisante, ce qui ferait à nouveau de l’Inde une puissance majeure du hockey.

« En ce qui concerne les équipes juniors de tous les sexes, elles bénéficieront de toutes les installations et du soutien fournis à l’équipe senior, y compris un entraîneur international. Et je veux le mettre en œuvre dans les deux prochains mois.

«Nous avons également des programmes de base pour nos équipes juniors. Nous avons leurs tournois de zone, et de nombreux autres tournois juniors de ce type devraient commencer. Nous aurons également un tournoi national junior, et les joueurs sélectionnés là-bas recevront une formation appropriée en tant qu’équipe senior », a-t-il ajouté.

L’officiel de HI a déclaré que les équipes juniors participeront à davantage de tournois internationaux.

« Jusqu’à présent, il n’y avait que des nationaux pour les équipes U-17 et U-18. Mais maintenant, ils auront également des tournois internationaux contre les meilleures équipes juniors du monde. Les enfants présélectionnés au niveau junior seront sélectionnés pour un camp national à partir du 20 août à Rourkela », a déclaré Bhola Nath.

Bhola Nath a déclaré qu’ayant été lui-même joueur et entraîneur, il est de son devoir de répondre aux besoins des joueurs en tant qu’administrateur.

Lorsqu’on lui a demandé comment les dirigeants actuels de HI avaient fait la promotion du jeu à travers le pays, il a déclaré: «Pour la première fois, chaque État a reçu suffisamment d’équipement et de trousses de hockey. La plupart des joueurs juniors sont issus de familles pauvres, dont les parents n’ont pas les moyens d’acheter du matériel. Chez HI, nous veillons à ce que les associations étatiques distribuent correctement le matériel. »

Il a également déclaré qu’en plus de la FIH Pro League, l’équipe indienne bénéficiera d’une grande visibilité internationale à l’approche des Jeux olympiques de Paris.

«Nous avons la Pro League à Bhubaneswar, où cinq à six meilleures équipes viendront, ce qui sera une bonne préparation pour les Jeux olympiques. De plus, nous planifierons plus de sorties internationales au cours de cette phase, ce qui aidera l’équipe avant qu’elle ne se dirige vers Paris », a déclaré Bhola Nath.

HI envisage de relancer la Hockey India League et Bhola Nath a déclaré que la compétition serait étendue à huit équipes, tandis qu’une version féminine sera également introduite.

« HIL aura huit équipes. Les bases de sa renaissance sont plus ou moins complètes et vous le verrez bientôt.

« De plus, en plus du HIL masculin, nous aurons également le HIL féminin. Le HIL féminin commencera avec quatre équipes, mais nous l’étendrons à six si cela réussit. »

Il a déclaré que des pourparlers étaient en cours avec les « franchises existantes » (ceux qui possédaient des équipes avant l’arrêt de HIL) et a confirmé qu’une équipe d’Odisha est presque certaine d’entrer.

« Nous avons remis des lettres aux franchises HIL existantes. Nous leur avons demandé s’ils voulaient rester ou non. C’est une question technique. Une équipe d’Odisha est la plus susceptible d’entrer. Si les autres franchises veulent continuer, nous sommes plus qu’heureux. »

